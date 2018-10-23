"Вот с*ки. Алина умерла": на российском канале взяли интервью у погибшей в Керчи девушки (видео)

Журналистам удалось связаться с ведущей Ольгой Скабеевой и спросить, каким образом в эфире программы оказалась девушка, погибшая в колледже в Керчи.

17 октября во время спецэфира программы «60 минут» телеканала «Россия 1» ведущие поговорили с очевидцем нападения на керченский колледж, студенткой второго курса Алиной Керовой. Позже выяснилось, что на самом деле студентка с таким именем погибла.

Девушка, которую ведущая Ольга Скабеева представила как Алину Керову, рассказала о событиях в колледже. При этом в списке погибших в результате нападения есть студентка Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения. Об этом говорится в программе "Fake News" на телеканале "Дождь".

Одногруппница погибшей Виктория Жукова сказала "Дождю", что на записи «60 минут» не голос Алины Керовой. «Вот с*ки. Алина погибла. Конечно, это не она и голос не ее. Нет у нас в колледже никого больше с такой фамилией, а тем более на втором курсе. Голос Алины я бы узнала по-любому», — сказала Жукова.

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Журналистам удалось связаться с Ольгой Скабеевой и спросить, каким образом в эфире программы оказалась девушка, погибшая в колледже. «Ну, давайте мы вам предоставим телефон, а вы свяжитесь с ней и поговорите. И со всеми, кто причастен к этому прямому включению. Если вы не против. (…) Вы хотите разобраться, поэтому давайте сейчас так поступим. Вы не будете делать сейчас своих эмоциональных, скоропалительных выводов», — сказала Скабеева.

Затем она посоветовала обратиться в пресс-службу телеканала.

«Мы бы с удовольствием разобрались. Вы бы только поспокойнее, пожалуйста. И вот в рамках того предложения, которое я вам только что сделала, давайте, конечно же действовать, ладно? Вы как-то очень импульсивно настроены и постоянно дискутируете со мной, хотя, в целом, непонятно на какую тему», — заключила ведущая.

В пресс-службе «России 1» сказали "Дождю", что «попытаются прояснить этот вопрос» и пообещали связаться, «когда разберутся в ситуации».

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой.

По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

Ранее в сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором Росляков рассчитывается за боеприпасы в оружейном магазине. Кроме того, в распоряжение СМИ поступило фото журнала из оружейного магазина, где 18-летний студент колледжа приобрел 150 патронов. На снимке видно, что он купил картечь 13 октября.