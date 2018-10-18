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Возросло число жертв массового убийства в Керчи

11:38, 18 октября 2018
Происшествия
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REUTERS

Об этом сообщает Телеграмм-канал Mash. "При транспортировке в Симферополь погиб раненый парень. Его перевозили на вертолете", - говорится в сообщении.

В других СМИ появилась информация о смерти девушки.

"Скончалась девушка. Таким образом, погибших стало 21", - сказал ТАСС источник в медицинских службах.

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Как сообщал УНИАН, около полудня 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв, а за ним началась стрельба.

Ранее сообщалось о 20 погибших, в том числе 15 студентов колледжа, 11 из них - несовершеннолетние, еще пять жертв - сотрудники. Кроме того, пострадали 70 человек, 10 из них находятся в реанимации, пятеро раненых - в коме.

Уголовное дело, возбужденное по статье «теракт», переквалифицировали в статью «умышленное убийство».

В Крыму объявили трехдневный траур.

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Новость в сюжете: Массовое убийство в Керчи
Теги: #Крым#убийство#Керчь