Возросло число жертв массового убийства в Керчи

Ранее сообщалось о 20 погибших в результате бойни в Керчи.

Число погибших в результате массового расстрела в колледже Керчи увеличилось до 21.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Mash. "При транспортировке в Симферополь погиб раненый парень. Его перевозили на вертолете", - говорится в сообщении.

В других СМИ появилась информация о смерти девушки.

"Скончалась девушка. Таким образом, погибших стало 21", - сказал ТАСС источник в медицинских службах.

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Как сообщал УНИАН, около полудня 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв, а за ним началась стрельба.

Ранее сообщалось о 20 погибших, в том числе 15 студентов колледжа, 11 из них - несовершеннолетние, еще пять жертв - сотрудники. Кроме того, пострадали 70 человек, 10 из них находятся в реанимации, пятеро раненых - в коме.

Уголовное дело, возбужденное по статье «теракт», переквалифицировали в статью «умышленное убийство».

В Крыму объявили трехдневный траур.