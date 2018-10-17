Камера "поймала" момент взрыва в Керчи (видео)

На четвертой секунде ролика слышен взрыв в колледже Керчи.

Момент взрыва в колледже в оккупированной Керчи попал на видео.

Запись с камеры видеонаблюдения публикует Telegram-канал 112. На четвертой секунде ролика слышен взрыв.

Предположительно, запись был сделана камерой, установленной у входа в колледж.

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Как сообщал УНИАН, 17 октября в колледже оккупированной Россией Керчи произошел взрыв и стрельба. По последним данным, в результате погибли 18 человек, 50 были ранены.

Подозреваемый - ученик этого техникума Владислав Росляков. Он был обнаружен мертвым в здании.

Первоначально СК РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Теракт», однако позже переквалифицировал его на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».