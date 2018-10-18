Появилось видео подготовки студента Рослякова к убийствам в колледже в Керчи

Появилось фото журнала с записью о продаже оружия Рослякову, устроившему массовое убийство в колледже Керчи.

Опубликована запись с камеры наблюдения, как керченский убийца Владислав Росляков рассчитывается за боеприпасы в оружейном магазине.

Кадры с керченским стрелком опубликовал в своем Телеграмм-канале 112.

Также в распоряжение "Известий" поступило фото журнала из оружейного магазина, где 18-летний студент колледжа приобрел 150 патронов. На снимке видно, что он купил картечь 13 октября.

Ранее СМИ сообщали, что Владислав Росляков, который 17 октября устроил стрельбу и взрыв в своем колледже в Керчи, мог вдохновиться массовым убийством в школе "Колумбайн" в США.

Как сообщал УНИАН, около полудня 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв, а за ним последовала стрельба. Уголовное дело, возбужденное по статье «теракт», переквалифицировали на статью «умышленное убийство». В Крыму объявили трехдневный траур.