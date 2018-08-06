Сигал прокомментировал свое назначение в российский МИД: относится к работе серьезно

Актер подчеркнул, что глубоко польщен назначением.

Голливудский киноактер Стивен Сигал, прокомментировал свое назначение на должность спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям с США.

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В своем Twitter актер написал, что глубоко польщен и горд назначением.

«Я надеюсь, мы сможем добиваться мира, гармонии и позитивных результатов в мире. Я очень серьезно отношусь к этой чести», – указал он.

I am deeply humbled and honoured to have been appointed as a special representative of the Russian Foreign Ministry in charge of Russian and American Humanitarian ties.

I hope we can strive for peace, harmony and positive results in the world.

I take this honour very seriously pic.twitter.com/LTuUxsk1aZ — Steven Seagal (@sseagalofficial) 5 августа 2018 г.

Стивен Сигал, получивший известность как звезда боевиков в 80-90 годах прошлого века, получил гражданство РФ в 2016 году. Как сообщал УНИАН, Сигал является другом российского президента Владимира Путина.

4 августа стало известно, что актера назначили на должность в МИД РФ.