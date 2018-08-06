Сигал прокомментировал свое назначение в российский МИД: относится к работе серьезно

08:46, 06 августа 2018
Русский міръ
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REUTERS

Голливудский киноактер Стивен Сигал, прокомментировал свое назначение на должность спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям с США.

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В своем Twitter актер написал, что глубоко польщен и горд назначением.

«Я надеюсь, мы сможем добиваться мира, гармонии и позитивных результатов в мире. Я очень серьезно отношусь к этой чести», – указал он.

Стивен Сигал, получивший известность как звезда боевиков в 80-90 годах прошлого века, получил гражданство РФ в 2016 году. Как сообщал УНИАН, Сигал является другом российского президента Владимира Путина.

4 августа стало известно, что актера назначили на должность в МИД РФ.

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Теги: #Россия#Стивен Сигал