Кремль устроил голливудского актера Сигала в МИД России

Он должен будет налаживать контакты с США в области искусства, культуры, общественных и молодежных обменов.

Голливудский киноактер Стивен Сигал, получивший в 2016 году российское гражданство, назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Читайте такжеВ Голливуде обвинили в домогательствах друга Путина Он должен будет налаживать контакты с США в области искусства, культуры, общественных и молодежных обменов, передает пресс-служба МИД РФ. Сам Сигал выразил благодарность за свое назначение и отметил, что всегда мечтал сделать что-то полезное для российско-американских отношений. Как сообщал УНИАН, Ситвен Сигал является другом российского президента Владимира Путина.

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