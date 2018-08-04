Кремль устроил голливудского актера Сигала в МИД России
23:43, 04 августа 2018Мир
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Он должен будет налаживать контакты с США в области искусства, культуры, общественных и молодежных обменов.
REUTERS
Голливудский киноактер Стивен Сигал, получивший в 2016 году российское гражданство, назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.
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Он должен будет налаживать контакты с США в области искусства, культуры, общественных и молодежных обменов, передает пресс-служба МИД РФ.
Сам Сигал выразил благодарность за свое назначение и отметил, что всегда мечтал сделать что-то полезное для российско-американских отношений.
Как сообщал УНИАН, Ситвен Сигал является другом российского президента Владимира Путина.
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