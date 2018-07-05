В России матери ребенка-инвалида грозит до восьми лет тюрьмы за перепродажу лекарства

Микроклизмы с диазепамом помогли ребенку справиться с приступами, а когда его мать решила перепродать оставшиеся из-за финансовых трудностей, полиция принялась выяснять, сколько лет она "наркоманит".

В отношении москвички Екатерины Конновой, которая одна воспитывает двух детей, возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении и сбыте психотропных веществ. Теперь Конновой грозит до восьми лет тюрьмы, а ее детям - жизнь в детском доме. Петицию в защиту женщины подписали уже более 60 тысяч человек.

Как передает Би-би-си, Коннова была задержана полицией, когда передавала покупателю микроклизмы с диазепамом, который ранее сама приобрела в интернете. "В России диазепам в микроклизмах не зарегистрирован. Большинство родителей детей с эпилепсией вынуждены покупать клизмы с диазепамом за границей или через перекупщиков на форумах", - говорится на сайте детского хосписа "Дом с маяком".

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Коннова купила 20 микроклизм с диазепамом за 20 тысяч рублей через группу "ВКонтакте", но позже врачи в хосписе посоветовали ей бесплатно через поликлинику получить диазепам в ампулах. Женщина так и сделала, но на руках у нее осталось пять микроклизм, которые она решила продать по объявлению за 3250 рублей.

В материалах дела против Конновой написано, что это было "оперативно-розыскное мероприятие "проверочная закупка". "Полицейские, отвели в машину. Стали спрашивать, сколько лет "я наркоманю" и "что употребляю". На мой вопрос, почему меня оскорбляют, они сказали, что нужно знать законы: диазепам - наркотическое лекарство", - расказала Коннова.

"Я не знала, что это за лекарство. Когда мне его выписывали, оно называлось "противосудорожным", снимающим приступы. [...] Все лекарства, которые мы принимаем, рецептурные. Если бы я знала, я бы на это никогда в жизни не пошла", - сказала Коннова RT.

Сейчас "Дом с маяком" готовит ходатайство в прокуратуру, в котором выражает поддержку Конновой и просит прекратить возбужденное в отношении нее уголовное дело. В петиции в защиту Конновой, которую создали представители хосписа, подчеркивается, что микроклизмами с диазепамом "наркоманы не интересуются", поскольку от него "вообще никакого кайфа получить невозможно".

Как сообщал УНИАН, ранее в России полицейский ради премий заставлял граждан инсценировать работу наркопритона.