В России полицейский ради премий заставлял граждан инсценировать работу наркопритона

Сотрудник отдела МВД РФ по контролю за оборотом наркотиков подставил местного жителя, инцсенировав сбыт полутора килограммов маковой соломки.

В Костромской области РФ бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «улучшал показатели» своей работы, склоняя местных жителей к употреблению наркотиков и инсценировке функционирования «наркопритона».

Как сообщается на сайте Следственного управления Следкома РФ по Костромской области, расследование уголовного дела в отношении обвиняемого завершено.

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Отмечается, что обвиняемый, находять находясь в должности старшего оперуполномоченного Шарьинского межрайонного отдела УФСКН России по Костромской области, превысил свои полномочия, и действуя из корыстной заинтересованности (в целях создания видимости улучшения показателей своей работы и ежемесячного получения премий) в период с октября 2015 года по январь 2016 года подставил местного жителя, инцсенировав сбыт полутора килограммов маковой соломки.

Полицейский склонил мужчину к признанию вины и составил фиктивные документы об этом. В результате, за попытку сбыта наркотиков мужчина был приговорен к почти семи годам лишения свободы.

Подобную процедуру обвиняемый попытался проделать и в 2017 году, вместе со своим коллегой заставив нескольких местных жителей имитировать функционирование наркопритона.

«В период с февраля по май 2017 года обвиняемый, являясь начальником отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Шарьинский», вместе с оперуполномоченным указанного отделения в служебном помещении межмуниципального отдела полиции в городе Шарья Костромской области, превышая свои полномочия и действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, путем угроз и уговоров склонили троих местных жителей к употреблению наркотических средств и инсценировке указанными лицами вместе с еще двумя жителя города Шарьи ситуации функционирования «наркопритона» в квартире их знакомых, обеспечив передачу указанным лицам необходимых компонентов для изготовления наркотических средств», - указано в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Министерстве внутренних дел (МВД) России обвинили Украину в производстве и поставках в РФ синтетических наркотиков.