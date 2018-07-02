В России молодая парочка среди бела дня занялась сексом на детской площадке (видео)
15:07, 02 июля 2018Русский міръ
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Видео заснял житель одного из близлежащих домов. По его словам, секс продлился недолго и никаких других "свидетелей разврата" поблизости не оказалось.
Видео заснял житель одного из близлежащих домов на камеру своего смартфона / скриншот
В российском Новосибирске сегодня утром прохожие и жители близлежащих домов заметили пару молодых людей, которая во дворе жилого дома занималась сексом прямо на детской площадке.
Соответствующее видео было опубликовано на канале "Регион Online" в YouTube.
Видео заснял житель одного из близлежащих домов на камеру своего смартфона. По его словам, секс продлился недолго и никаких других "свидетелей разврата" поблизости не оказалось.
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В России пара занялась сексом на детской площадке
Видео: "Регион Online"
Как сообщал УНИАН, ранее в центре Львова страстная парочка занялась сексом на крыше многоэтажки.
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