В России молодая парочка среди бела дня занялась сексом на детской площадке (видео)

Видео заснял житель одного из близлежащих домов. По его словам, секс продлился недолго и никаких других "свидетелей разврата" поблизости не оказалось.

В российском Новосибирске сегодня утром прохожие и жители близлежащих домов заметили пару молодых людей, которая во дворе жилого дома занималась сексом прямо на детской площадке.

Соответствующее видео было опубликовано на канале "Регион Online" в YouTube.

Видео заснял житель одного из близлежащих домов на камеру своего смартфона. По его словам, секс продлился недолго и никаких других "свидетелей разврата" поблизости не оказалось.

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Видео: "Регион Online"

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