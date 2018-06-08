В центре Львова страстная парочка занялась сексом на крыше многоэтажки и попала на видео (18+)

За кадром остались еще более яркие моменты, однако как только любовники заметили зрителей, сразу убежали.

Во Львове на углу улиц Сечевых стрельцов и Гнатюка пара занялась сексом на крыше многоэтажки.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила группа To Lwów, kuЯwa, разместив соответствующее видео.

"Оттуда открывается прекрасный вид на старый Львов, однако этой молодой парочке явно не до него. Говорят, за кадром остались еще более яркие моменты, однако как только любовники заприметили зрителей, сразу убежали", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в первый день работы колеса обозрения в российском Ярославле, открытого в день города, в одной из кабинок пара занялась сексом. Другие посетители аттракциона сняли это на видео.