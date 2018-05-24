В России актера из сериала "Мент в законе" задержали за грабеж
11:14, 24 мая 2018Русский міръ
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Актер Илью Уткин из сериала «Мент в законе» ограбил квартиру на севере Москвы.
Актер находился в федеральном розыске / Mash
В Москве, за грабеж задержали актера из сериала «Мент в законе». Он находился в федеральном розыске.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Примерно месяц назад актер Илья Уткин ограбил квартиру на севере Москвы. Полицейские возбудили уголовное дело, Уткина объявили в федеральный розыск.
Недавно актера остановили ДПСники и задержали, так как мужчина находился находился в федеральном розыске.
Как сообщал УНИАН, в России в супермаркете продавщица украла бутылку водки, выпила и вернулась к работе. Ранее женщина привлекалась к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения.
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