В России актера из сериала "Мент в законе" задержали за грабеж

11:14, 24 мая 2018
Русский міръ
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Актер находился в федеральном розыске / Mash

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Примерно месяц назад актер Илья Уткин ограбил квартиру на севере Москвы. Полицейские возбудили уголовное дело, Уткина объявили в федеральный розыск.

Недавно актера остановили ДПСники и задержали, так как мужчина находился находился в федеральном розыске. 

Как сообщал УНИАН, в России в супермаркете продавщица украла бутылку водки, выпила и вернулась к работе. Ранее женщина привлекалась к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

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Теги: #Россия#грабеж