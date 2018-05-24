В России актера из сериала "Мент в законе" задержали за грабеж

Актер Илью Уткин из сериала «Мент в законе» ограбил квартиру на севере Москвы.

В Москве, за грабеж задержали актера из сериала «Мент в законе». Он находился в федеральном розыске.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Читайте такжеРоссиянин вместе с мусором случайно сжег 13 домов

Примерно месяц назад актер Илья Уткин ограбил квартиру на севере Москвы. Полицейские возбудили уголовное дело, Уткина объявили в федеральный розыск.

Недавно актера остановили ДПСники и задержали, так как мужчина находился находился в федеральном розыске.

Как сообщал УНИАН, в России в супермаркете продавщица украла бутылку водки, выпила и вернулась к работе. Ранее женщина привлекалась к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения.