В России в супермаркете продавщица украла бутылку водки, выпила и вернулась к работе

Ранее женщина привлекалась к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

В Череповце задержали женщину, совершившую порчу имущества в супермаркете. Как сообщило Управление Росгвардии по Вологодской области, экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил от дежурного сообщение о совершении правонарушения.

Читайте такжеВ России уволили областного министра и его заместителей, которые снялись в безумном видео

К бойцам вневедомственной охраны обратился администратор супермаркета и пояснил, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как одна из работниц торгового зала взяла со стеллажа бутылку водки и спрятала под форменную куртку. Женщина унесла алкоголь в подсобное помещение, опустошила содержимое бутылки, после чего вернулась к исполнению служебных обязанностей. Администратор магазина обратился в правоохранительные органы.

Бойцы вневедомственной охраны задержали злоумышленницу и доставили череповчанку 1975 года рождения в отдел полиции. В отношении нарушительницы составлен материал по статье 7.17 КоАП РФ (Уничтожение или повреждение чужого имущества). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 рублей. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что ранее гражданка привлекалась к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Как сообщал УНИАН, ранее в России заковали в наручники мужчину, которому не понравился салат "Цезарь".