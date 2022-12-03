2023 год по восточному календарю - год Черного Водяного Кролика. Это значит, что новогодние салаты 2023 должны понравиться травоядному хозяину года. Лучше отдать предпочтение салатам из овощей и фруктов, но если вы не хотите отказываться от классических салатов на Новый год - например, от любимого "Оливье" - то просто приготовьте его без мяса и с домашним майонезом. Ловите ТОП-7 рецептов салатов на Новый год 2023 от УНИАН.
- Классические салаты на Новый год - рецепты Оливье без мяса
- Салаты на Новый год 2023 без майонеза
- Салаты на Новый год 2023 с фруктами
Ранее мы рассказывали о том, какие можно приготовить горячие и холодные закуски на Новый год 2023.
Классические салаты на Новый год - рецепты Оливье без мяса
Оливье с консервированным тунцом
- Картофель - 3 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Яйцо - 4 шт.
- Тунец консервированный - 1 банка
- Огурцы маринованные - 3 шт.
- Лук - 0,5 шт.
- Оливки - 10 шт.
- Зеленый горошек (замороженный) - 0,5 стакана
- Майонез домашний - по вкусу
- Соль - по вкусу
- Черный перец - по вкусу
Морковь, картошку и яйца отварите, почистите и нарежьте мелкими кубиками. Лук почистите и нарежьте мелкими кубиками. Замороженный зеленый горошек проварите 3 минуты, слейте воду и просушите. Смешайте морковь, картошку, яйца, лук, добавьте мелко порезанные огурцы и оливки. Добавьте горошек и консервированный тунец. Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите.
Оливье с рыбой
- Красная рыба (слабосоленая) - 400 г
- Картофель - 4 шт.
- Яйца - 3 шт.
- Огурцы свежие - 2-3 шт.
- Морковь -1 шт.
- Лук - 1 шт.
- Майонез домашний - по вкусу
- Соль - по вкусу
Нарежьте рыбу, картофель, яйца, морковь и лук мелкими кубиками. Перемешайте и заправьте майонезом. Посолите по вкусу.
То, что магазинный майонез, мягко говоря, не очень полезен - это мы знаем. Поэтому предлагаем вам приготовить домашний майонез. Майонез в домашних условиях готовится быстро и он, к тому же, вкуснее магазинного.
Домашний майонез
- Яйцо - 1 шт.
- Растительное масло - 350 мл
- Соль - 1 ч. л.
- Сахар - 2 ч. л.
- Горчица - 1 ч. л.
- Сок лимона - 1 ч. л.
Соедините яйцо, соль, сахар и горчицу. Добавьте масло. Аккуратно взбейте массу блендером, начиная снизу. Когда масса станет белой и густой, добавьте лимонный сок и снова взбейте.
Салаты на Новый год 2023 без майонеза
Салат с мандаринами и курицей
- Куриное филе - 250 г
- Мандарины - 200 г
- Красный лук - 1 шт.
- Листья салата - пучок (200 г)
- Растительное масло - 1,5 ст. л.
- Горчица французская - 1 ч. л.
- Соль - по вкусу
- Черный перец - по вкусу
Куриное филе отварите в подсоленной воде, нарежьте кусочками. Листья салата помойте, просушите и порвите. Мандарины очистите от шкурок и пленочек, разберите на дольки. Лук почистите и нарежьте полукольцами. Приготовьте заправку для салата: смешайте горчицу с маслом, солью и перцем. Выложите в миску салатные листья, курицу, мандарины, лук и полейте заправкой.
Грузинский салат
- Огурцы - 5 шт.
- Помидоры - 5 шт.
- Лук - 1 шт.
- Кинза - небольшой пучок
- Петрушка - небольшой пучок
Ореховая заправка:
- Грецкие орехи - 50 г
- Вода - 1,5 ст. л.
- Растительное масло - 1,5 ст. л.
- Уксус - 1 ч. л.
- Чеснок - 2-3 зубчика
Приготовьте заправку: орехи, воду, масло, укус и чеснок перебейте на блендере.
Помидоры обдайте кипятком и снимите с них кожицу, срежьте кожицу с огурцов. Помидоры и огурцы нарежьте кусочками. Лук нарежьте полукольцами. Измельчите петрушку и кинзу. Все перемешайте, добавьте заправку. Посолите по вкусу.
Салат Коул Слоу
Коул Слоу, несомненно, понравится Кролику - ведь этот салат из капусты и морковки.
- Капуста белокочанная - 500 г
- Капуста красная - 500 г
- Морковь - 300 г
- Сметана - 3 ст.л.
- Горчица французская - 1 ст. л.
- Соль - 1 ч. л.
- Сахар - 1 ст. л.
- Уксус - 1 ст. л.
Приготовьте заправку для салата: смешайте сметану, горчицу, уксус и перемешайте.
Нашинкуйте белую и красную капусту, натрите морковь на крупной терке, смешайте. Посолите и добавьте сахар, перемешайте. Заправьте салат и снова перемешайте.
Салаты на Новый год 2023 с фруктами
Фруктовый салат
- Мандарины - 5-6 шт.
- Бананы - 2 шт.
- Яблоки - 2 шт.
- Киви - 2 шт.
- Гранат - 0,5 шт.
- Мед - 2 ст. л.
Почистите мандарины и разберите их на дольки. Почистите бананы и киви, нарежьте их кусочками. Яблоки нарежьте кубиками, гранат разберите на зерна. Смешайте все ингредиенты и полейте медом.
Салат с мандаринами и морковкой
- Мандарины - 500 г
- Морковь - 2 шт.
- Кунжут - 2 ст. л.
- Оливковое масло - 2 ст. л.
- Кунжутное масло - 2 ст. л.
- Петрушка - небольшой пучок
- Соль - по вкусу
- Черный перец - по вкусу
Почистите морковь, натрите ее на крупной терке. Порубите мелко петрушку. Очистите мандарины от кожуры и пленок. Из одного мандарина отожмите сок, оставшиеся мандарины разберите на дольки. Для заправки смешайте сок мандарина, оливковое и кунжутное масло. Смешайте морковь, мандарины и петрушку, посолите и поперчите. Полейте заправкой, сверху посыпьте семенами кунжута.