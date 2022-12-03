Какие салаты приготовить на Новый год 2023, чтобы задобрить хозяина года - читайте в материале УНИАН

2023 год по восточному календарю - год Черного Водяного Кролика. Это значит, что новогодние салаты 2023 должны понравиться травоядному хозяину года. Лучше отдать предпочтение салатам из овощей и фруктов, но если вы не хотите отказываться от классических салатов на Новый год - например, от любимого "Оливье" - то просто приготовьте его без мяса и с домашним майонезом. Ловите ТОП-7 рецептов салатов на Новый год 2023 от УНИАН.

Ранее мы рассказывали о том, какие можно приготовить горячие и холодные закуски на Новый год 2023.

Классические салаты на Новый год - рецепты Оливье без мяса

Оливье с консервированным тунцом

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Картофель - 3 шт.

Морковь - 1 шт.

Яйцо - 4 шт.

Тунец консервированный - 1 банка

Огурцы маринованные - 3 шт.

Лук - 0,5 шт.

Оливки - 10 шт.

Зеленый горошек (замороженный) - 0,5 стакана

Майонез домашний - по вкусу

Соль - по вкусу

Черный перец - по вкусу

Морковь, картошку и яйца отварите, почистите и нарежьте мелкими кубиками. Лук почистите и нарежьте мелкими кубиками. Замороженный зеленый горошек проварите 3 минуты, слейте воду и просушите. Смешайте морковь, картошку, яйца, лук, добавьте мелко порезанные огурцы и оливки. Добавьте горошек и консервированный тунец. Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите.

Оливье с рыбой

Красная рыба (слабосоленая) - 400 г

Картофель - 4 шт.

Яйца - 3 шт.

Огурцы свежие - 2-3 шт.

Морковь -1 шт.

Лук - 1 шт.

Майонез домашний - по вкусу

Соль - по вкусу

Нарежьте рыбу, картофель, яйца, морковь и лук мелкими кубиками. Перемешайте и заправьте майонезом. Посолите по вкусу.

То, что магазинный майонез, мягко говоря, не очень полезен - это мы знаем. Поэтому предлагаем вам приготовить домашний майонез. Майонез в домашних условиях готовится быстро и он, к тому же, вкуснее магазинного.

Домашний майонез

Яйцо - 1 шт.

Растительное масло - 350 мл

Соль - 1 ч. л.

Сахар - 2 ч. л.

Горчица - 1 ч. л.

Сок лимона - 1 ч. л.

Соедините яйцо, соль, сахар и горчицу. Добавьте масло. Аккуратно взбейте массу блендером, начиная снизу. Когда масса станет белой и густой, добавьте лимонный сок и снова взбейте.

Салаты на Новый год 2023 без майонеза

Салат с мандаринами и курицей

Куриное филе - 250 г

Мандарины - 200 г

Красный лук - 1 шт.

Листья салата - пучок (200 г)

Растительное масло - 1,5 ст. л.

Горчица французская - 1 ч. л.

Соль - по вкусу

Черный перец - по вкусу

Куриное филе отварите в подсоленной воде, нарежьте кусочками. Листья салата помойте, просушите и порвите. Мандарины очистите от шкурок и пленочек, разберите на дольки. Лук почистите и нарежьте полукольцами. Приготовьте заправку для салата: смешайте горчицу с маслом, солью и перцем. Выложите в миску салатные листья, курицу, мандарины, лук и полейте заправкой.

Грузинский салат

Огурцы - 5 шт.

Помидоры - 5 шт.

Лук - 1 шт.

Кинза - небольшой пучок

Петрушка - небольшой пучок

Ореховая заправка:

Грецкие орехи - 50 г

Вода - 1,5 ст. л.

Растительное масло - 1,5 ст. л.

Уксус - 1 ч. л.

Чеснок - 2-3 зубчика

Приготовьте заправку: орехи, воду, масло, укус и чеснок перебейте на блендере.

Помидоры обдайте кипятком и снимите с них кожицу, срежьте кожицу с огурцов. Помидоры и огурцы нарежьте кусочками. Лук нарежьте полукольцами. Измельчите петрушку и кинзу. Все перемешайте, добавьте заправку. Посолите по вкусу.

Салат Коул Слоу

Коул Слоу, несомненно, понравится Кролику - ведь этот салат из капусты и морковки.

Капуста белокочанная - 500 г

Капуста красная - 500 г

Морковь - 300 г

Сметана - 3 ст.л.

Горчица французская - 1 ст. л.

Соль - 1 ч. л.

Сахар - 1 ст. л.

Уксус - 1 ст. л.

Приготовьте заправку для салата: смешайте сметану, горчицу, уксус и перемешайте.

Нашинкуйте белую и красную капусту, натрите морковь на крупной терке, смешайте. Посолите и добавьте сахар, перемешайте. Заправьте салат и снова перемешайте.

Салаты на Новый год 2023 с фруктами

Фруктовый салат

Мандарины - 5-6 шт.

Бананы - 2 шт.

Яблоки - 2 шт.

Киви - 2 шт.

Гранат - 0,5 шт.

Мед - 2 ст. л.

Почистите мандарины и разберите их на дольки. Почистите бананы и киви, нарежьте их кусочками. Яблоки нарежьте кубиками, гранат разберите на зерна. Смешайте все ингредиенты и полейте медом.

Салат с мандаринами и морковкой

Мандарины - 500 г

Морковь - 2 шт.

Кунжут - 2 ст. л.

Оливковое масло - 2 ст. л.

Кунжутное масло - 2 ст. л.

Петрушка - небольшой пучок

Соль - по вкусу

Черный перец - по вкусу

Почистите морковь, натрите ее на крупной терке. Порубите мелко петрушку. Очистите мандарины от кожуры и пленок. Из одного мандарина отожмите сок, оставшиеся мандарины разберите на дольки. Для заправки смешайте сок мандарина, оливковое и кунжутное масло. Смешайте морковь, мандарины и петрушку, посолите и поперчите. Полейте заправкой, сверху посыпьте семенами кунжута.

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