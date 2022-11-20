Что поставить на стол в новогоднюю ночь, чтобы вышло недорого, но красиво и вкусно - узнайте в материале УНИАН.

Горячие или холодные закуски - это блюда, которые уместны на любой праздник. Их легко готовить, сделать можно из разных ингредиентов, даже из самых простых. УНИАН расскажет, какие горячие и холодные закуски можно приготовить на Новый год.

Ранее мы говорили о том, что обязательно должно стоять на столе в Новый год 2023.

Простые закуски на Новый год холодные

Шарики из печени трески

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Печень трески консервированная - 1 банка

Картофель - 2 шт.

Сыр твердый - 50 г

Лук репчатый некрупный - 2-3 шт.

Яйца - 2 шт.

Зелень петрушки - 1 пучок

Соевый соус - 2 ст. л.

Кунжут - 3 ст. л.

Картофель отварить в мундире, остудить, очистить, натереть на терке. Таким же образом измельчить яйца и сыр. Лук очистить, мелко нарезать вместе с зеленью. Печень трески размять вилкой. Соединить все ингредиенты, добавить соевый соус, перемешать. Кунжут обжарить на сухой сковороде, помешивая. Из вышеуказанных ингредиентов сформировать шарики, обвалять их в кунжуте. Выложить на блюдо, украсить зеленью и подавать к столу.

Гренки с тунцом

Тунец консервированный - 1 банка

Огурцы маринованные или солёные - 2 шт.

Яйца - 2 шт.

Майонез - 1 ст. л

Хлеб белый тостовый - 6 кусочков

Лук зеленый - 20 г

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить, нарезать маленькими кубиками. Маринованные соленые огурцы также измельчить, зеленый лук нарезать тонкими колечками. В глубокой емкости соединить, яйца, огурцы, зеленый лук и размятый вилкой тунец. Заправить майонезом, посолить, поперчить и перемешать.

Ломтики белого хлеба нарезать треугольниками, обжарить на сковороде до золотистого цвета, остудить. Намазать гренки яично-тунцовой массой, украсить зеленым луком и подавать на стол.

Паштет из моркови с грецкими орехами

Морковь - 300 г

Чеснок - 2 зубчика

Майонез - 70 г

Орехи грецкие - 50 г

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Петрушка свежая - 2-3 веточки

Морковь очистить, помыть, натереть на мелкой терке, выложить в глубокую миску. Чеснок очистить, измельчить на терке или пропустить через пресс, затем добавить к моркови. Грецкие орехи измельчить в блендере, всыпать к остальным ингредиентам. Добавить майонез, посолить, поперчить. Убрать в холодильник на 1 час, а перед подачей выложить на тарелку, формируя силуэт моркови, украсить петрушкой, имитируя ботву.

Горячие закуски на Новый год Кролика

Яичный рулет с красной рыбой и плавленным сыром

Яйца - 5 шт.

Рыба красная соленая - 150 г

Сыр плавленый мягкий - 100 г

Маслины (оливки) без косточек - 70 г

Майонез - 100 г

Мука - 2 ст. л

Крахмал - 2 ст. л

Укроп свежий - 10 г

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Масло растительное (для смазывания противня) - 2 ст. л

В глубокую миску разбить яйца, взболтать их венчиком. Добавить майонез, перемешать, затем всыпать муку и крахмал. Снова перемешать до однородной массы. Укроп мелко нарезать, маслины нарезать кружочками. Отделить 5 ст.л яичной массы в отдельную емкость, добавить туда укроп, перемешать.

Разогреть духовку до 180°C, противень застелить пергаментной бумагой и смазать маслом. Вылить яичную массу, а по ней островками ложкой выложить яично-укропную смесь. По бокам положить кусочки оливок, чтобы получился укропный круг, обрамленный оливками. Запечь омлет в духовке в течение 12-15 минут.

Достать омлет, сдвигая его с бумаги, свернуть в рулет, замотать в пищевую пленку и оставить на 30 минут. После этого развернуть рулет, смазать плавленым сыром и выложить кусочки красной рыбы. Снова свернуть рулет, обмотать пищевой пленкой, убрать в холодильник на 2-3 часа. По окончание этого времени нарезать рулет кружочками и подавать к столу.

Шампиньоны с говяжьим фаршем

Шампиньоны крупные - 12 шт.

Фарш говяжий - 225 г

Сливки 33% - 60 мл

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 1 зубчик

Хлебные крошки (или панировочные сухари) - 25 г

Масло сливочное - 100 г

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Перец красный острый молотый (по желанию) - по вкусу

Лук зелёный или петрушка (для подачи) - 5 г

Грибы вымыть, отрезать ножки, шляпки посыпать солью, а ножки мелко нарезать. Лук и чеснок очистить, мелко нарезать. На сковороде разогреть сливочное масло, обжарить лук с чесноком до золотистого цвета. Добавить к луку фарш, обжаривать 8-10 минут до готовности. К фаршу с луком выложить нарезанные ножки грибов, добавить еще сливочного масла, панировочные сухари, соль и перец. Влить 50 мл воды, перемешать, готовить 5 минут.

Начинку выложить в отдельную емкость, когда остынет - влить сливки и перемешать. Растопить оставшееся сливочное масло, каждую грибную шляпку обмакнуть в масло. Противень застелить пергаментной бумагой, нафаршировать грибные шляпки начинкой, выложить на противень. Запекать фаршированные грибы 20-25 минут при 200°C. Подавать грибы, посыпав их измельченной зеленью.

Запеченные рулеты из семги

Филе семги - 1 кг

Лаваш армянский тонкий - 2 листа

Сыр твердый (полутвердый) - 150-200 г

Зелень укропа - 0,5 пучка

Зелень петрушки - 0,5 пучка

Лимонный сок - 2-3 ст. л

Оливковое масло - 5-6 ст. л

Соль - по вкусу

Перец черный молотый -по вкусу

Горчица зернистая - 1 ст. л

Мед - 1 ч. л

Травы сухие - по вкусу

Филе семги отделить от кожи, вынуть кости, нарезать филе полосками шириной 1 см. Филе посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком и оливковым маслом. Перемешать, поставить в холодильник. Петрушку и укроп вымыть, нарезать, сыр натереть.

Сделать заправку: смешать 1 ст.л лимонного сока, 1 ст.л оливкового масла, 1 ст.л горчицы с зернами и 1 ч.л меда. Расстелить лист лаваша, смазать его 2 ст.л оливкового масла, посыпать сухими травами, накрыть вторым листом лаваша. Разогреть духовку до 190°C.

На лаваш выложить кусочки рыбы, сверху посыпать сыром и зеленью. Свернуть рулет, нарезать кружочками. Смазать противень оливковым маслом, выложить рулеты на противень, полить заправкой. Запекать рулеты 20 минут при температуре 190°C.

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