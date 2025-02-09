Попробуйте сделать домашнюю пиццу, и вы навсегда забудете о доставках еды.

Кажется, в мире не существует людей, которые не любят пиццу. А если такие и есть, то они просто не делали её дома. Ведь приготовленный с любовью домашний шедевр никогда не сравнится с ресторанным продуктом.

Мы рассказали, как готовится самая вкусная пицца - рецепт несложный и доступный. Даже если вы редко готовите, с этим процессом точно справитесь. Мы публикуем два варианта теста - с дрожжами и без. А начинку можно составлять по своему вкусу.

Тесто для пиццы без дрожжей

Ингредиенты:

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вода - 50 мл;

мука - 130 г;

яйцо - 1 шт.;

подсолнечное масло - 1 чайн. л.;

соль - 0,5 чайн. л.

Такой рецепт пиццы считается самым простым и быстрым, ведь тесто не нужно оставлять для подъема. Воду подогрейте, смешайте с яйцом, солью и маслом. Для приятного аромата замените подсолнечное масло оливковым.

Муку просейте через сито и вмешайте в жидкую основу. Замешивайте тесто 15-20 минут, пока оно не станет однородным и эластичным. Затем оставьте отдохнуть, пока подготавливаете начинку. Тонко раскатайте тесто, смажьте соусом и выложите любимые ингредиенты. Готовьте 15-20 минут при 180°.

Тесто для пиццы дрожжевое

Ингредиенты на 2 пиццы:

вода - 200 мл;

сухие дрожжи - 1,5 чайн. л.;

мука - 300 г;

подсолнечное масло - 2 стол. л.;

сахар - 1,5 чайн. л.;

соль - щепотка.

В теплую воду вмешайте дрожжи и сахар, перемешайте и оставьте на 10 минут в теплом месте. Затем добавьте соль, масло и просеянную через сито муку. Замешивайте тесто, пока оно не станет однородным и эластичным. Поставьте в теплое место для подъема на 1 час.

Поднявшееся тесто для пиццы обомните руками и разделите на 2 одинаковые части. Тонко раскатайте, выложите соус с начинкой и запекайте 5-7 минут при 180°.

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