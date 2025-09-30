На заем в размере 140 миллиардов евро уже согласилась Германия, которая хочет на эти средства приобрести оружие Украине.

Европейская комиссия хочет получить поддержку Франции и других стран, которые до сих пор с осторожностью относятся к финансированию Украины за счет замороженных российских активов. При этом ЕК готова предоставить Украине кредитование в размере 140 млрд евро, в счет этих средств, пишет Financial Times.

Еврокомиссия предлагает использовать доходы с российских активов, полученные через центральный депозитарий ценных бумаг Euroclear. Однако эта схема должна быть покрыта национальными гарантиями от стран-участниц ЕС. И это, пишет издание, будет иметь значительные последствия для стран с высоким уровнем долга, таких как Франция.

Как пишет газета, Париж хочет убедиться, что схема соответствует международному праву и что базовые активы не будут конфискованы. А также, что она "обеспечивает справедливое распределение рисков и не обременяет наши государственные финансы", - заявил газете французский дипломат.

Согласно предложению комиссии, Россия сохранит право на активы, которые она получит обратно лишь в том случае, если согласится выплатить военные репарации. Это позволит Брюсселю противостоять юридическим претензиям о том, что он конфисковал активы Москвы.

Чтобы достичь согласия Франции, президент комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала обеспечить использование части займа для "закупок в Европе и с Европой".

"Украина также должна будет взять на себя обязательства обеспечить защиту этих средств от коррупции и гарантировать, что они принесут пользу, прежде всего, отраслям промышленности ЕС", - добавил французский дипломат.

По словам представителей комиссии, кредит будет выплачиваться траншами, в зависимости от потребностей Киева и при условии выполнения определенных условий, в частности по борьбе с коррупцией.

Фон дер Ляйен надеется, пишет FT, получить поддержку большинства лидеров ЕС во время встречи в Копенгагене в среду. Но из-за сопротивления со стороны Франции, на этом этапе достижение соглашения маловероятно.

Фридрих Мерц, канцлер Германии, которая соглашается с таким финансированием займа, призвал принять окончательное решение на официальном саммите лидеров, который состоится позже в этом месяце.

Мерц заявил, что заем должен использоваться исключительно для приобретения оружия, тогда как комиссия предложила как военную, так и бюджетную поддержку. Киев заявил, что расходы должны быть гибкими, чтобы адаптироваться к его потребностям, сообщил газете один из украинских дипломатов.

Напомним, что об изменении позиции Германии относительно использования российских активов, замороженных ЕС, стало известно недавно. По идее, российские миллиарды, которые сейчас хранятся в бельгийском депозитарии, можно заменить на облигации, обеспеченные Евросоюзом. Правительство Германии, с другой стороны, стремится использовать "репарационный кредит" для оказания военной поддержки Украине.

Мерц отметил, что ЕС должен найти юридический механизм для использования этих средств, подчеркнув необходимость "систематически и в значительных масштабах повышать цену российской агрессии".

