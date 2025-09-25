Германия ранее скептически относилась к использованию российских денег в Европе.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал ЕС использовать замороженные российские активы для финансирования военных усилий Украины, заявив, что это может разблокировать кредит в €140 млрд для Киева и продемонстрировать "готовность выдержать" в противостоянии с российской агрессией.

Резко изменив позицию Берлина, который ранее скептически относился к использованию арестованных российских средств, Мерц заявил, что кредит должен идти на закупку военной техники, а правительства стран ЕС будут согласовывать приобретения вместе с Киевом, пишет Financial Times.

Обращение лидера крупнейшей экономики Европы и главного покровителя Украины в регионе появилось на фоне изучения Европейской комиссией вариантов использования российских активов на сумму €194 млрд, хранящихся в Euroclear — бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг.

В статье для FT Мерц подчеркнул, что ЕС должен найти юридический механизм для использования этих средств, отметив необходимость "систематически и в значительных масштабах повышать цену российской агрессии".

Хотя до этого европейские правительства, включая ту же Германию, долгое время сопротивлялись конфискации активов, ссылаясь на финансовые и юридические риски и выражая обеспокоенность, что такой шаг может подорвать доверие к евро как резервной валюте и спровоцировать военную эскалацию со стороны России. Однако после того как президент США Дональд Трамп сократил поддержку Киеву и отказался одобрять новые санкции против Москвы, давление в пользу использования замороженных активов усилилось.

Мерц заявил, что ЕС мог бы предоставить беспроцентный кредит почти на €140 млрд "не вмешиваясь в право собственности", добавив: "Этот кредит будет возвращён лишь после того, как Россия компенсирует Украине ущерб, причинённый этой войной".

Такой объем финансовых ресурсов обеспечил бы военную устойчивость Украины на несколько лет, подчеркнул он. И добавил, что средства должны направляться исключительно на закупку военной техники, а не на покрытие общегосударственного бюджета Украины.

"Такая комплексная программа также должна способствовать укреплению и расширению европейской оборонной промышленности. Это послужит как нашей коллективной безопасности, так и европейскому суверенитету", — заявил канцлер Германии.

По предложению Мерца кредит сначала будет гарантирован государствами-членами, а затем обеспечен средствами из следующего многолетнего бюджета ЕС в 2028 году. Механизм, по его словам, должен быть согласован "широким большинством" стран — что указывает на предпочтение структуры, которую не сможет заблокировать противник инициативы, например Венгрия.

По его словам, настал момент применить действенный рычаг, который разрушит циничную игру кремлевского диктатора Владимира Путина по выигрыванию времени и приведёт его за стол переговоров.

Российские замороженные активы - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Сенате США зарегистрировали законопроект об использовании замороженных активов РФ. Он предусматривает перевод 5 млрд долларов суверенных активов Москвы, хранящихся в США, на процентный счет.

При этом не менее 250 млн долларов будут направляться на нужды Украины каждые 90 дней.

Кроме того, ЕС уже готовит для Украины заем на 130 миллиардов евро. Окончательный размер будет согласован с Международным валютным фондом.

