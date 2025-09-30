Financial Times рассказало, как обходят Венгрию в решениях о вступлении Украины в ЕС

В Европейском Союзе будет продолжаться техническая работа, даже если решения об открытии переговоров не будет.

ЕС готовится начать техническую работу по вступлению Украины и Молдовы в блок, несмотря на блокаду Венгрии. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Издание напомнило историю переговоров. Украина подала заявку на членство в 2022 году, через несколько недель после полномасштабного вторжения России. Вскоре это сделала и Молдова. Обе страны официально начали переговоры о вступлении в ЕС в прошлом году, но Венгрия с тех пор возражает против последующих шагов. При этом использует правило, что важные решения в ЕС должны быть единодушными.

Европейская комиссия предложила скорректировать собственные правила, чтобы обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, начав техническую работу в нескольких "кластерах" даже при отсутствии официального решения о начале переговоров в этих сферах, сообщили источники издания.

Газета отметила, что лидеры ЕС обсудят этот вопрос на встрече в Копенгагене в среду, а в четверг к ним присоединятся лидеры соседних стран, в частности Украины и Молдовы.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Качка сказал, что Киев надеется убедить Будапешт позволить продолжить переговоры. Это позволило бы Киеву и Кишиневу продвинуться вперед в реформах, гармонизации законодательства и институциональной подготовке. Как только Венгрия согласилась снять свое вето, формальности можно было ускорить.

План не лишен риска. Газета отметила, что такая спешка может осложнить мотивацию Украины и Молдовы к проведению иногда болезненных политических реформ без публичного признания их усилий. Но альтернатива, а именно полная остановка реформ, может быть еще хуже, считают чиновники.

"Чиновники в Киеве говорят нам, что даже солдаты на передовой осознают отсутствие технического прогресса в Брюсселе", - сказал один из дипломатов ЕС, участвовавший в обсуждениях.

Утка сказал, что продвижение вперед на техническом уровне не является идеальным и создает "проблему для всех". Но он добавил, что важно продолжать "без каких-либо перерывов, поскольку перерывы в переговорах о вступлении приведут, скажем, к отмене реформ".

Высокопоставленный молдавский чиновник сообщил FT, что они также ведут переговоры с комиссией и в целом поддерживают продолжение технической работы без официального решения об открытии и закрытии разделов.

Как обойти вето Орбана

Напомним, что накануне решающего саммита в Копенгагене председатель Европейского совета Антониу Кошта возглавил усилия по продвижению заявки Украины на вступление в ЕС, как блокирует Виктор Орбан. Он ищет поддержки лидеров для упрощения процедуры приема новых членов и для преодоления тупика вокруг возможного членства Украины и Молдовы. Он предлагает принимать решения с согласия квалифицированного большинства стран ЕС, а не при их единодушии.

