На подписании присутствовал спикер ВР Руслан Стефачук и премьер-министр Денис Шмыгаль

Президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейский союз.

Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа"

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина подает заявку на вступление в Европейский союз.

"Украинцы давно доказали, что все мы – неотъемлемая часть европейского сообщества. Настало время закрепить это на бумаге. Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре. Благодарны партнерам за поддержку и скорые решения", - говорится в сообщении.

Позже пресс-служба "Слуги народа" опубликовала фото подписания документа президентом Владимиром Зеленским. На подписании присутствовали спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль.