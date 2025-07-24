По его словам, Украина приведет войну в Европейский Союз, если станет членом блока.

Украину не стоит брать в Европейский Союз, так как новые члены должны усиливать блок, а не делать его более слабым. Такое мнение высказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эфире CNN.

По его словам, вступление Украины в ЕС опасно из-за войны, которая идет на территории страны. Он отметил, что правительство Венгрии не хочет, чтобы Украина стала членом блока.

"Украина точно не сделает Европейский Союз сильнее, наоборот. Страна, которая ведет войну, импортирует саму войну в Европейский Союз, чего мы не хотим. Текущее состояние Украины практически ослабит Европейский Союз", - сказал Сийярто.

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Кроме того, в разговоре с журналистами глава МИД Венгрии заявил, что считает "несправедливым" выделение миллиардов евро на поддержку Украины. Он считает, что деньги венгерских налогоплательщиков не должны идти на нужды Киева.

"Что касается нас, мы не хотим, чтобы деньги венгерских налогоплательщиков поступали в Украину... При нынешних обстоятельствах мы точно не поддерживаем вступление Украины в Европейский Союз", - добавил Сийярто.

Венгрия против вступления Украины в ЕС - важные новости

Ранее в Венгрии объявили результаты так называемого "референдума" Voks2025 по вступлению Украины в Европейский Союз. В правительстве Венгрии заявили, что в консультациях по этому вопросу приняли участие 2 млн 278 тысяч жителей страны. Отмечается, что якобы только 5% венгров поддерживают вступление Украины в ЕС.

Кроме того, советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - Балаж Орбан говорил о том, что Европа не должна защищать себя, оказывая поддержку Украине. Он заявил, что Венгрия "никогда не просила украинцев воевать".

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