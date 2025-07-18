По словам Мерца, сейчас Европа старается положить конец войне.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина вряд ли станет членом Европейского Союза к 2034 году. Его слова цитирует Reuters.

По словам Мерца, маловероятно то, что присоединение Украины к ЕС произойдет в момент, который повлияет на среднесрочные финансовые планы блока, рассчитанные до 2034 года.

"Для нас абсолютным приоритетом является, прежде всего, сделать все возможное, чтобы положить конец этой войне. Тогда мы поговорим о восстановлении Украины... Но на это уйдет несколько лет... Вероятно, это даже не повлияет на текущие среднесрочные финансовые перспективы ЕС", - сказал канцлер Германии после встречи с президентом Румынии Никушором Даном в Берлине.

Видео дня

В агентстве напомнили, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорила о том, что Украина сможет вступить в Евросоюз к 2030 году, если продолжит осуществлять реформы с текущей скоростью и качеством.

Когда должна завершиться подготовка Украины к вступлению в ЕС

Ранее экс-вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что власти Украины должны завершить подготовку нашего государства к вступлению в Европейский Союз до конца 2027 года. По ее словам, в этом вопросе все осталось без изменений.

Стефанишина добавила, что был запущен большой проект Европейского Союза Ukraine2EU, который помогает в евроинтеграции нашей страны.

Вас также могут заинтересовать новости: