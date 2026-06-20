Украине, вероятно, 'придётся уничтожить' ретрансляторы на территории Беларуси, – эксперт

Отмечает, что подавление с помощью РЭБ дает лишь временный эффект.

Если президент Беларуси Александр Лукашенко не решит вопрос о выводе со своей территории российских ретрансляторов, которые используются для атак на Украину, то Силам обороны придется их уничтожать.

Об этом в эфире "Новости.LIVE" заявил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан, комментируя ультиматум Зеленского Лукашенко по поводу вооружения на беларуско-украинской границе.

"Речь идет о ретрансляторах на беларуской территории, через которые российские операторы управляют своими дронами, заходящими на территорию Украины. Они могут в оперативном режиме управлять ими на глубину 150–200 км", – отметил он.

Видео дня

По его словам, именно поэтому наши области, в частности Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская и Черниговская, попадают под эти удары, хотя большую часть дронов мы сбиваем.

Свитан отмечает, что Лукашенко, скорее всего, знает о существовании этих ретрансляторов, хотя может делать вид, что ему об этом неизвестно, как и раньше, когда рассказывал, что не знал, что РФ будет осуществлять вторжение в Украину и через территорию Беларуси.

Эксперт отмечает, что механизм поражения этих ретрансляторов может быть различным, в частности, непосредственное уничтожение, а также применение радиоподавления. По его словам, РЭБ применялось и раньше, но ретрансляторы остались, и подавление не всегда срабатывает.

"Поэтому здесь необходимо уничтожение самих ретрансляторов. Оптимальный вариант – чтобы Лукашенко сам отдал приказ их снять. Но если он этого не сделает, то нам придется их уничтожать", – подчеркнул Свитан.

Ультиматум Зеленского

Как сообщал УНИАН, 19 июня президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что, если Александр Лукашенко не остановит работу ретрансляторов на территории Беларуси, которые корректируют российские атаки дронов по Украине, то через неделю это сделают украинцы.

Он подчеркнул, что безопасность на границе для Украины очень важна.

Зеленский считает, что Россия будет продолжать подталкивать Лукашенко к этой войне, но Украина будет отвечать.

Президент Украины отметил, что вдоль границы с Украиной в Беларуси находится техника, которая корректирует огонь по украинскому населению, и она должна быть отведена.

Вас также могут заинтересовать новости: