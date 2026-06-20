Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вдоль украинско-беларуской границы установлены ретрансляционные системы, которые используются для корректировки российских атак БПЛА по территории Украины. Поэтому он обратился к Александру Лукашенко с требованием демонтировать эти средства и напомнил, что в противном случае Украина может сделать это самостоятельно.

Сейчас на вышках мобильной связи, на возвышенностях в Беларуси действительно установлены ретрансляторы, также имеются наземные станции, которые обеспечивают точное управление "Шахедами" и другими ударными и разведывательными дронами, залетающими на север Украины.

Мало кто знает, сколько времени Украина пыталась тихо решить этот вопрос.

Некоторые из этих наземных станций управления дронами даже внезапно взрывались. Конечно, об этом никто нигде не писал. Но, похоже, эти послания не стали достаточно понятными.

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Поэтому – возможно, впервые за сотни лет – на украинском языке был выдвинут вооруженный ультиматум. И точно впервые в истории независимой Украины Киев открыто, на весь мир угрожает врагу: если не прекратите, мы нанесем по вам удар.

Мы терпели конфликт с Беларусью не один год. Именно через Беларусь Россия устроила нам Бучу, Ирпень, Гостомель и Бородянку. Неужели Лукашенко не знал, с какими расстрельными списками ехали к нам россияне? Мы тогда были вынуждены не трогать беларусов, потому что было не до этого. Но они продолжили свою плохо скрытую войну. Сейчас под ударами российско-беларуской коалиции находятся наша железная дорога из Киева в Ковель, приграничные города на севере, Варшавская трасса…

Насколько велики шансы у Лукашенко выстоять против наших ответных ударов? Очень малы.

Если российская ПВО, закалённая пятилетней полномасштабной войной против Украины, с каждым днём всё менее способна противостоять украинским дронам и ракетам, не в состоянии прикрыть всеми своими подразделениями даже Москву, то что уж говорить о беларуской армии?

До столицы Беларуси – Минска – от нас менее 300 км. Самая удаленная цель – Новополоцк, в котором расположен нефтеперерабатывающий завод, снабжающий топливом наступление РФ на нас, – это 450 км. Это – привычное расстояние для наших дальних ударных средств.

Значительная доля экономики Беларуси – это нефтепереработка и нефтехимия, которой может не стать в одну ночь. А способна ли Россия защитить своего союзника? Ответ очевиден.

Учитывая, что основа легитимности Лукашенко – это мир для беларуского обывателя, закрывшего глаза на собственное соучастие в резне украинцев, существует неплохой шанс, что Лукашенко начнёт шевелиться.

Игорь Луценко, военнослужащий, аэроразведчик, общественный деятель