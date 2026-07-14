'РФ находится в удручающем положении': в СМИ рассказали о результатах ударов Украины по НПЗ

Согласно недавнему исследованию Оксфордского института энергетических исследований (OIES), Россия фактически лишилась пятой части своих нефтеперерабатывающих мощностей.

Война Украины против России с использованием дронов – это не новость. Ее наступательные действия против российских энергетических объектов – тоже не новость. Но масштабы, дальность, интенсивность и последствия того, что Украина сделала лишь за последние несколько месяцев, – это, бесспорно, новость, пишет Foreign Policy.

Издание сообщило, что Киев использовал свой все более растущий арсенал оружия дальнего действия, а это преимущественно беспилотники и иногда крылатые ракеты, чтобы перенести войну на территорию России таким образом, что впервые с 2022 года это могло бы действительно изменить ход событий.

"Омск – хороший пример. Это крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, расположенный в Сибири, более чем в 1 200 миль от Украины. Его уничтожение на прошлой неделе стало травматичным для местных жителей и вызвало почти такой же резонанс в Кремле", – говорится в статье.

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Однако, как отмечает издание, наступательные действия Украины не утихают: в течение последних нескольких месяцев были нанесены удары по нефтеперерабатывающим заводам, нефтебазам, портам экспорта нефти и топливным резервуарам.

"Разрушения, которые в этом месяце нанес киевский беспилотный флот российскому танкерному флоту в Чёрном море, не имеют прецедента", – отмечается в публикации.

Поясняется, что для России это кардинально меняет ситуацию в двух аспектах. Во-первых, и это наиболее заметно, россиянам теперь приходится стоять в длинных очередях за бензином, чтобы заправить свои автомобили.

Издание констатирует, что по всей стране способность России перерабатывать сырую нефть в нефтепродукты, которыми пользуются потребители, явно ухудшилась в результате наступления Украины:

"Это касается бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и всего остального. В стране начали вводить нормирование. Российские государственные СМИ не воспринимают это хорошо".

Согласно недавнему исследованию Оксфордского института энергетических исследований (OIES), Россия фактически потеряла пятую часть своих нефтеперерабатывающих мощностей – с примерно 5,2 млн баррелей в сутки до войны до 3,8 млн сейчас. По данным OIES, это "самый низкий уровень за последние 21 год".

"Сочетание более широкого географического охвата, многочисленных атак и все более точного нацеливания на сложные нефтеперерабатывающие установки, наряду с атаками на экспортную инфраструктуру, оказывает давление как на внутренний рынок России, так и на экспортную реализацию продукции", – отмечается в отчете OIES.

Однако, как отмечается в публикации, есть ещё один аспект, из-за которого Россия сейчас находится в не самом лучшем положении: у неё проблемы с экспортом продукции.

Отмечается, что нефтепродукты приносят больше денег, чем сырая нефть, особенно если сырая нефть продается со скидкой на мировом рынке, как это происходит с российской нефтью сорта Urals.

Издание сообщило, что в июне экспорт нефтепродуктов из России значительно сократился. Как отметил на прошлой неделе Центр исследований по вопросам энергетики и чистого воздуха, который очень внимательно отслеживает эти потоки, "в июне объемы погрузки нефтепродуктов в морских портах России достигли самого низкого уровня за всю историю наблюдений".

С одной стороны – отсутствие производства, с другой – невозможность продажи: Россия находится в удручающем положении.

Примечательно, что всё это происходит на фоне возобновления ажиотажа вокруг мер Конгресса США против России, а именно – "Закона о санкциях против России".

Этот законопроект, инициатором которого был американский сенатор Линдси Грэм – внезапно скончавшийся в субботу – предоставлял бы президенту право по собственному усмотрению вводить пошлины против стран, закупающих российскую нефть.

В статье говорится, что президент США Дональд Трамп давно скептически относился к этому законопроекту, но Грэм незадолго до своей смерти заявил журналистам в Киеве, что законодатели разработали вариант, который Белый дом принял.

"Главный вопрос заключается в том, изменят ли усиление ударов и их влияние на российскую экономику расчеты Кремля. Более четырёх лет санкций, относительно слабый рубль и международное осуждение этого не сделали", – отметило издание.

Атаки по НПЗ в России: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на 12 июля операторы 1-го отдельного центра и 414-й бригады "Птицы Мадяра" во взаимодействии с Главным управлением разведки Минобороны и Государственной пограничной службой нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области. В Силах беспилотных систем уточнили, что речь идет о "Сизранском НПЗ" – одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов "Роснефти" и ключевом предприятии южного Поволжья. Примечательно, что годовая мощность завода составляет около 8,5 млн тонн нефти, что равно примерно 3% от общего объема нефтепереработки в России. Командующий СБС Роберт (Мадьяр) Бровди сообщил, что также были атакованы 10 танкеров и 4 парома. По его словам, всего в течение недели с 6 по 12 июля "Птицами" СБС было уничтожено 90 единиц теневого флота РФ.

Также мы писали, что бывший российский оппозиционный политик Максим Кац заявил, что многие россияне ощутили на себе последствия войны. Он не исключил, что это может стать особенно острой проблемой в преддверии выборов в Государственную думу. По мнению Каца, топливный кризис ставит под угрозу попытки Путина контролировать ситуацию и скрыть от простых россиян расходы на войну. Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Филип М. Бридлав считает, что последствия атак Украины уже ощущаются, сокращение производства топлива, по некоторым оценкам, составило почти треть.