'Критические потери': Зеленский рассказал о страданиях государства-агрессора

Украинские удары по НПЗ и портам – это один из элементов давления на Москву, отметил президент.

Силы обороны наносят удары по российской энергетике в ответ на такие же удары России по Украине. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp, передает корреспондент УНИАН.

"Что касается наших ответов на российские удары по нашей энергетике. Безусловно, они зеркальные. Безусловно, мы атакуем то, что больно для России. И это очень больно. Сегодня их потери исчисляются уже десятками миллиардов. Это критические потери для России. Да, война в Иране немного помогла им в плане доходов от энергоносителей. Но не критично. Они не компенсируют свой дефицит. Они всегда извлекают выгоду из войн. Но, дай Бог, чтобы не в этот раз", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет наносить ответные удары по России.

"Мы видим, что Россия не хочет останавливаться, бьет по нашей энергетике. И не только – бьет по нашим людям. Мы будем отвечать на их крупнейшие генерирующие мощности, энергетику и вооружение и т. д. Мы понимаем, что они страдают из-за этого. Мы понимаем, что это один из способов оказать давление на Россию", – добавил президент.

Напомним, ранее стало известно, что дроны СБУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Горька" в населенном пункте Мешиха Нижегородской области РФ. По данным источника УНИАН в спецслужбе, предварительно в результате удара были повреждены три резервуара с нефтью. Возник масштабный пожар площадью 20 тысяч квадратных метров.

Также ранее стало известно, что Силы обороны поразили пункт управления движением военных кораблей Черноморского флота РФ "Стрелецкий" во временно оккупированном Севастополе. Также украинские защитники поразили пункт управления БПЛА "Молния" на временно оккупированных территориях Харьковщины.

