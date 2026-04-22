Силы обороны ударили по пункту управления военными кораблями РФ, - Генштаб

21 апреля и в ночь на 22-е Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов России. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Сообщается о поражении пункта управления движением военных кораблей Черноморского флота РФ "Стрелецкий" во временно оккупированном Севастополе.

Кроме того, Силы обороны поразили ряд других объектов. Среди них – пункты управления БПЛА в Курской области и пункт управления БПЛА "Молния" на временно оккупированных территориях Харьковской области.

Также украинские защитники поразили пункт управления подразделения противника в районе населенного пункта Вязовое Белгородской области. А еще были нанесены удары по командно-наблюдательным пунктам врага вблизи Затишного на ВОТ украинской Донецкой области и Высокого Белгородской области РФ. Силы обороны также поразили скопление живой силы оккупантов в районе населенного пункта Графское Донецкой области.

"Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины продолжают принимать меры по снижению наступательного потенциала российских оккупантов и прекращению вооруженной агрессии РФ против Украины", – подчеркнули в Генштабе.

В ночь на 20 апреля Силы обороны повторно нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ. В тот же день в Генштабе сообщили и об успешной атаке на нефтебазу "Гвардейская" во временно оккупированном украинском Крыму.

Незадолго до этого украинские защитники также атаковали ряд нефтяных объектов РФ. Как отметил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр), в результате таких атак Украины РФ теряет по 100 миллионов долларов ежедневно.

