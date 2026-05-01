Зеленский отправил Трампу срочное письмо о критической нехватке средств ПВО, - СМИ

Киев также обеспокоен проблемами с поставами оружия в рамках программы PURL

Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу с предупреждением о критической нехватке средств противоракетной обороны, сообщает Kyiv Independent.

"Когда речь идет о противоракетной обороне, мы полагаемся на наших друзей, – говорится в письме, с которым ознакомилась газета. - Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты".

В послании также отражается обеспокоенность Киева по поводу трудностей с обеспечением поставок оружия в рамках программы PURL, которая позволяет союзникам по НАТО финансировать закупку американского оружия для Украины.

"Нынешние темпы поставок по программе больше не соответствуют реальной угрозе, с которой мы сталкиваемся/ Прошу вашей помощи в защите украинского воздушного пространства от российских ракет", отмечается в письме.

Обращение прозвучало на фоне усиления Россией массированных воздушных атак на Украину и публичных угроз новой волны дальнобойных ударов по Киеву.