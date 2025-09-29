Спикер МИД Украины подчеркнул, что каждый такой журналист нарушил международное право, поэтому должен понести юридические последствия.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил в воскресенье, 28 сентября, что ведомство возмущено информацией, что ряд международных СМИ приняли участие в пропагандистском пресс-туре на оккупированные Россией украинские территории. Об этом он написал в заметке, размещенной в соцсети Х.

Тихий предупредил, что за такую поездку они могут столкнуться с юридическими последствиями.

"Каждый участник этого тура нарушил международное право и национальное законодательство Украины, пересекая неконтролируемый участок государственной границы, и они понесут юридические последствия, включая запрет на въезд", - отметил спикер МИД Украины.

Он добавил, что Украина собирается официально обратиться в штаб-квартиры всех этих СМИ в их столицах и будет требовать извинений и прекращения такого поведения.

"СМИ, которые приняли в этом участие, столкнутся с далеко идущими последствиями для своей репутации и деятельности в Украине", - написал Тихий.

По его словам, российские оккупанты "ведут за руку" журналистов по захваченным в Украине территориям, чтобы показать фальшивый фасад. Поэтому, он не считает таких людей журналистами, а воспринимает их действия как оправдание военных преступлений.

"В тот самый момент, когда эти СМИ наслаждались поездкой, организованной Министерством обороны России, по меньшей мере 28 украинских журналистов оставались незаконно заключенными в российских тюрьмах", - напомнил спикер МИД Украины.

Он подчеркнул, что освобождение журналистов из российского плена было и остается сложной задачей. По словам Тихого, усилия по освобождению репортера УНИАН Дмитрия Хилюка продолжались очень долго.

"В ходе полномасштабного вторжения Россия совершила более 800 преступлений против журналистов и СМИ в Украине. Эта реальность НЕ будет показана доверчивым иностранным журналистам, которые присоединились к пропагандистскому туру Министерства обороны России - Россия является государством со строгой цензурой, и это всем известно", - привел данные представитель украинского МИДа.

Также Тихий добавил, что из-за таких туров доверие к СМИ падает, а люди отдают предпочтение социальным сетям вместо журналистов, которые не могут отличить добро от зла.

"Я уже начал необходимую идентификацию списка СМИ и их участников, чтобы обеспечить, что они понесут ответственность за вышеупомянутые последствия", - отметил Тихий.

Ранее УНИАН сообщал, что заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр выступая перед студентами Парижского института политических исследований с лекцией заявил, что Украине, по его мнению, следует отдать россиянам пять своих регионов ради мирного соглашения. Он вспомнил, что Венгрии после Первой мировой войны пришлось отдать две трети ранее подчиненных ей территорий. Мадяр считает, что лучше отдать часть территорий, чем потерять все государство. Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий ответил, что Венгрия может обменять свою землю или суверенитет, если захочет. Украина этого не хочет, и советы ей не нужны.

Также мы писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что уже четвертый день Запорожская атомная электростанция находится без электроэнергии из-за действий России. Сибига добавил, что Москва собирается украсть у Украины ЗАЭС. Глава МИД Украины отметил, что безответственные действия России привели к слишком большому количеству рисков. В частности, он назвал удары вблизи ядерных объектов - в том числе недавний взрыв беспилотника неподалеку от Южно-Украинской АЭС, а также удар российского дрона по саркофагу энергоблока Чернобыльской АЭС.

