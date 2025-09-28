Венгерский дипломат вспомнил, как Венгерское государство потеряло свои колонии после Первой мировой войны, и назвал это примером Украине для подражания.

В МИД Венгрии посоветовали Украине отдать россиянам пятую часть своей территории ради окончания войны. При этом в венгерском правительстве сослались на собственный исторический опыт.

Так, в пятницу заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр побывал с визитом во Франции, где в частности прочитал историческую лекцию в стиле Путина для студентов Парижского института политических исследований, пишет Telex.

В завершение лекции венгерский дипломат вспомнил Трианонский мирный договор, согласно которому после Первой мировой войны Венгерское Королевство должно было признать новые границы со странами-соседями - Чехословакией, Румынией, Югославией и Австрией. Номинально Венгрия потеряла две трети тех территорий, которые были ей подчинены во времена Австро-Венгерской империи, хотя сами этнические венгры там никогда не составляли большинство за исключением отдельных районов компактного проживания.

Видео дня

Рассказывая о Трианонском договоре, Левенте Мадяр выразил убеждение, что Украина должна отдать россиянам пять своих регионов ради мирного соглашения так же, как после Первой мировой войны Венгрия отдала две трети ранее подчиненных ей территорий. По его словам, это лучше, чем рисковать потерей всего государства.

"Было ли это болезненно? Конечно, что было болезненно. Сейчас Украина должна отдать пятую часть своей территории. Я не хочу указывать Украине, что ей делать, я лишь говорю, что, исходя из нашего опыта, мир иногда бывает болезненным. Вопрос в том, что важнее: сохранить жизнеспособность страны или держаться за несколько тысяч квадратных километров?" - сказал заместитель главы МИД Венгрии.

На этот спич венгерского дипломата отреагировал представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

"Венгрия может обменять свою землю или суверенитет, если захочет. Украина этого не хочет, и советы ей не нужны", - написал он на своей странице в соцсети Х.

Венгрия: последние новости

Как писал УНИАН, в последние дни и без того непростые отношения Украины и Венгрии переживают очередной скандал. На этой неделе президент Владимир Зеленский сообщил, что венгерские разведывательные дроны рыскали в Закарпатье. Украинский лидер назвал это очень опасными действиями.

Реакция венгерской стороны была достаточно грубой и эмоциональной. Премьер-министр страны Виктор Орбан в частности пожаловался на "преследование" со стороны Зеленского.

Вас также могут заинтересовать новости: