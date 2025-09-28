В частности армия РФ имела успехи и в Днепропетровской области.

Армия РФ за минувшие сутки продвинулась на Покровском и Новопавловском направлениях. Об этом сообщили аналитики DeepState.

По словам экспертов, российские оккупанты имели успехи возле села Новоивановка Запорожской области, вблизи Калиновского (Новопавловское направление), что на Днепропетровщине, а также в поселке Удачное Донецкой области.

В то же время начальник отделения коммуникаций 155 ОМБР Артем Прибыльнов рассказал в эфире "Киев24", что на фронте российские захватчики идут в наступление без бронежилетов и касок.

Видео дня

Он отметил, что главную роль на поле боя сейчас играют ударные БпЛА, от которых каски и бронежилеты часто не спасают, поэтому оккупанты это осознают и делают ставку на скорость, легкость и мобильность во время передвижения.

В частности, на Покровском направлении были зафиксированы случаи, когда солдаты РФ искали тела своих погибших и забирали из них средства индивидуальной защиты, а именно бронежилеты и каски.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что Силы обороны готовят котел для сотен оккупантов на Донбассе. Кроме того, украинские военные имеют успехи на Покровском направлении.

"На данный момент обстановка на Добропольском направлении стабилизируется. Более того, Силы обороны Украины проводят ряд контрнаступательных действий, которые говорят о возможности создания уже оперативного окружения для российских военнослужащих. В возможном котле может оказаться до полутора тысяч российских военнослужащих. Чтобы не позволить Силам обороны Украины замкнуть этот котел, российские оккупанты пытаются наносить встречные удары, а также подтягивают свои резервы", - пояснил Снегирев.

В то же время старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" заявил, что город Купянск не подготовлен к обороне. По его словам, ситуация в городе тяжелая, а существенные улучшения обстановки в населенном пункте вряд ли будут.

"В Купянске сейчас даже и не пахнет срезанием выступлений на севере от города, о которых писали буквально несколько дней назад; ситуация тяжелая и не думаю, что будут какие-то кардинальные улучшения обстановки, ведь факт остается фактом - город не подготовлен к обороне", - предупредил "Алекс".

