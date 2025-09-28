Сибига добавил, что безответственные действия России привели к слишком большому количеству рисков.

Из-за действий страны-агрессора России временно оккупированная Запорожская атомная электростанция уже четвертый день находится без электроэнергии. Москва готовится украсть станцию.

"Это уже десятое отключение электроэнергии на станции, вызванное действиями России. Кроме того, Россия проложила 200 километров линий электропередач, готовясь к попытке украсть станцию, подключить ее к энергосети и запустить снова. Самое страшное то, что российские руководители, работающие над этим планом, так стремятся угодить своим боссам в Москве, что игнорируют любые вопросы ядерной безопасности. Мы уже видели такое поведение в 1986 году", – отметил в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Он добавил, что безответственные действия России привели к слишком большому количеству рисков. Среди таких действий министр назвал удары вблизи ядерных объектов – в том числе недавний взрыв беспилотника неподалеку от Южно-Украинской АЭС. В список Сибига отнес и удар российского дрона по саркофагу энергоблока Чернобыльской АЭС.

"Однако попытка России снова подключить ЗАЭС может быть худшей из всех и представлять наибольший риск. Москва активно пытается привлечь МАГАТЭ к этой авантюре и оправдать свою кражу ЗАЭС. Такой сценарий ведет к необратимому краху мирного ядерного порядка, созданного МАГАТЭ. Мы требуем, чтобы агентство заняло принципиальную позицию. Запорожская атомная электростанция должна быть возвращена Украине, ее законному владельцу", – добавил глава МИД Украины.

Ситуация на Запорожской АЭС

Несколько дней назад стало известно, что Россия устроила блэкаут на захваченной Запорожской АЭС. Это уже 10 случай с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Оккупированная станция перешла на питание от дизельгенераторов.

Издание The Guardian рассказывает, что из-за действий российских захватчиков Запорожской АЭС грозит сценарий Фукусимы. Причина в длительном отсутствии электроснабжения. Отмечается, что после аварии на японской станции были проведены тесты, которые показали, что атомная электростанция должна быть способна работать без внешнего электроснабжения в течение 72 часов.

