Зеленский не поедет в Москву, потому что там 'много украинских дронов'

Трамп обратился к украинскому лидеру с вопросом от том, поехал бы он в Москву или нет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не поедет в Москву из-за атак украинских дронов на российскую столицу. Такой ответ он дал президенту США Дональду Трампу во время их совместной пресс-конференции в кулуарах саммита НАТО в Анкаре.

"Президент Путин сказал: "Я хотел бы встретиться в Москве". И я ответил: "Я не думаю, что..." Я должен поставить себя на место президента Зеленского. Я не знаю, может, он бы поехал в Москву", – отметил Трамп.

Он обратился к украинскому лидеру с вопросом, поехал бы тот в Москву.

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"Это сложно. Там много украинских дронов. Это опасно для меня", – ответил Зеленский.

Кремль требует визита Зеленского в Москву

Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности к личным переговорам с Владимиром Путиным на нейтральной площадке. В начале июня Зеленский написал открытое письмо Путину, в котором в очередной раз предложил прямые переговоры о прекращении войны. При этом были предложены нейтральные площадки в Швейцарии, Турции, странах арабского мира.

В то же время российская сторона последовательно отвергает предложенный Киевом формат. Путин отказывается от реальных переговоров о мире, выдвигая заранее неприемлемое условие, чтобы Зеленский приехал на переговоры непосредственно в Москву. При этом Кремль не объясняет, почему не может провести такую встречу на нейтральной территории в соответствии с давней дипломатической традицией.

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