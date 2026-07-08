Сможет ли Европа создать аналог американских Patriot: ответ военного

По его мнению, Украина могла бы и самостоятельно создать свою систему ПВО, но для этого необходимо соответствующее финансирование этой программы.

Европа может разработать конкурентоспособную систему противовоздушной обороны (ПВО), способную заменить американские Patriot при условии сотрудничества с Украиной. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко.

"Способна при условии, что будет сотрудничать с Украиной и при условии, что Украина станет участником этой программы, потому что у Украины есть соответствующие наработки. При этом, я считаю, вполне вероятно, что Европа совместно с Украиной может создать аналог Patriot. Именно поэтому, кстати, Украина предлагает соответствующие решения, существует программа Freya, которая предусматривает противоракетную защиту и антибаллистическую систему", – сказал он.

Но, по словам эксперта, для этого необходима активизация партнеров, нужны европейские инвестиции и украинский потенциал.

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"И я думаю, что это вполне реально. Более того, другого выхода нет, потому что на сегодняшний день мы прекрасно понимаем, что зависимость исключительно от систем Patriot, которых не хватает, не оставляет другого выбора, кроме как начать работать над разработкой таких систем в Европе", – пояснил он.

Сколько времени потребуется европейцам для создания такой системы

"У Украины уже есть определенные наработки. При условии привлечения украинских инженеров, наших проектов, с учетом технологических возможностей и инвестиций Европы, думаю, что это можно было бы реализовать и провести испытания первых ракет уже до конца этого года", – считает Мусиенко.

По его мнению, Украина могла бы и самостоятельно создать свою систему ПВО, но для этого необходимо соответствующее финансирование этой программы.

"При условии, что европейцы будут привлечены и будут помогать нам инвестициями, Украина способна на это. Потому что это требует значительных финансовых вливаний, и это на сегодняшний день является проблемным вопросом. Поэтому мы и говорим, что нам нужно привлекать Европу в виде софинансирования, совместных инвестиций", – отметил он.

К тому же, как продолжил эксперт, отдельные европейские страны имеют возможность оперативнее закупать элементы оборудования и технику, крайне необходимые для производства подобных ракет, а также программное обеспечение для таких ракет.

Кроме того, он рассказал, что тенденции последних дней свидетельствуют о том, что противник делает акцент на применении реактивных дронов.

"Те системы, которые у нас есть, способны их сбивать. Это системы радиоэлектронной борьбы, ракеты класса "воздух-воздух", то есть авиация, и зенитно-ракетные комплексы, поскольку скорость полёта отличается – она в три-четыре раза выше, чем у обычного "Шахеда" или "Герани". И учитывая то, что высота порой может составлять три-пять тысяч метров над землей, конечно, это вносит свои коррективы в то, как нужно сбивать эти дроны", – резюмировал он.

США могут предоставить Украине право на производство систем Patriot

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что США могут предоставить украинцам право на производство систем Patriot. По словам Трампа, компания, которая их производит и сейчас строит четыре завода, сможет сделать это за два-три месяца.

Трамп отметил, что производство Patriot – это очень сложный процесс. Однако, по его словам, Украина быстро сможет разобраться в производстве этих систем.

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