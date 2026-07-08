Беларуская армия получила крупную партию танков Т-72БМ2 (фото)

Новую версию танка Т-72 запустили в серийное производство специалисты беларуского 140-го ремонтного завода.

Беларуским военным передали первый батальон танков Т-72БМ2, модернизированных Государственным военно-промышленным комитетом Республики Беларусь. Об этом госкомитет сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня состоялась церемония передачи Вооружённым Силам Республики Беларусь первого батальона модернизированных танков Т-72БМ2", – отмечает Госкомвоенпром.

Точное количество боевых машин официально не называется, но на показанных кадрах виден большой танковый парк.

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Председатель беларуского госкомитета Дмитрий Пантус отметил, что "этот батальон – первый, но далеко не последний". Он добавил, что программа обновления вооружения и техники продолжается.

Что известно о Т-72БМ2

Т-72БМ2 является результатом глубокой модернизации базового Т-72Б, который получил обновления по ключевым направлениям – защите, огневой эффективности и мобильности.

Согласно информации из открытых источников, боевая машина оснащена многоканальным тепловизионным прицелом наводчика "Сосна-У", созданным беларуским предприятием "Пеленг", усовершенствованной 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М, двигателем В-84МС, современными средствами наблюдения и комплектом динамической защиты типа "Контакт-5".

По оценкам специалистов, Т-72БМ2 имеет ряд отличий от концептуально схожего российского Т-72Б3 образца 2016 года.

Прежде всего речь идет об усиленной защите: броня корпуса и башни покрыта большим количеством блоков динамической защиты. Судя по фотографиям, беларуская машина также оснащена противокумулятивными резинотканевыми экранами с обеих сторон.

В то же время, вероятно, по совокупности характеристик Т-72БМ2 уступает более современным российским танкам, в частности Т-90М.

Основные боевые танки – другие новости

Недавно россияне продемонстрировали новую модификацию танка Т-80, которая сочетает башню от Т-80УД с шасси Т-80Б, Т-80БВ или Т-80У. Эксперты считают, что появление такого гибрида свидетельствует о том, что РФ нашла способ использовать танки с харьковскими двигателями, ремонт которых она не может проводить.

Напомним также, что ранее в сети были опубликованы кадры, снятые на фронте в Украине, на которых запечатлена новая модификация российского основного боевого танка Т-72Б3. От предыдущих версий машина отличается усиленной бронезащитой и оснащением комплексом активной защиты "Арена-М", который должен повысить её устойчивость к поражению на поле боя.

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