Песков: Путин готов к встрече с Зеленским только в Москве

Кремль подтвердил, что встреча Путина с Зеленским возможна только в Москве, а переговоры с Европой и помощь Кубе остаются в центре внимания.

Любая встреча между правителем России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться только в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.

Россия также ожидает, что следующий раунд переговоров по Украине состоится в ближайшее время. Конкретики относительно даты Песков избежал.

По его словам, президенты Франции и Германии – Эммануэль Макрон и Олаф Шольц (Мерц) – пока не предпринимали никаких попыток прямого контакта с Путиным.

Видео дня

Кроме того, Москва ведет переговоры с Кубой о возможных путях оказания помощи в связи с топливным кризисом, сообщил Песков.

Возможность встречи Зеленского и Путина

Напомним, что ранее Песков заявлял, что Россия пока не рассматривает проведение переговоров с Зеленским в каком-либо другом месте, кроме Москвы.

Вместо этого в Telegram-канале Ukraine context, который связывают с главой ОП Кириллом Будановым, появилось сообщение, что для ускорения переговорного процесса рассматривается возможность отправки украинской делегации в Москву на переговоры лично с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский готов встречаться с инициатором войны и главой Кремля Владимиром Путиным в Европе или Америке, но не в России и не в Беларуси.

Вас также могут заинтересовать новости: