Песков: Путин готов к встрече с Зеленским только в Москве

Любая встреча между правителем России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться только в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.
Россия также ожидает, что следующий раунд переговоров по Украине состоится в ближайшее время. Конкретики относительно даты Песков избежал.
По его словам, президенты Франции и Германии – Эммануэль Макрон и Олаф Шольц (Мерц) – пока не предпринимали никаких попыток прямого контакта с Путиным.
Кроме того, Москва ведет переговоры с Кубой о возможных путях оказания помощи в связи с топливным кризисом, сообщил Песков.
Возможность встречи Зеленского и Путина
Напомним, что ранее Песков заявлял, что Россия пока не рассматривает проведение переговоров с Зеленским в каком-либо другом месте, кроме Москвы.
Вместо этого в Telegram-канале Ukraine context, который связывают с главой ОП Кириллом Будановым, появилось сообщение, что для ускорения переговорного процесса рассматривается возможность отправки украинской делегации в Москву на переговоры лично с Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский готов встречаться с инициатором войны и главой Кремля Владимиром Путиным в Европе или Америке, но не в России и не в Беларуси.