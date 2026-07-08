США предоставят Украине гарантии безопасности ради спасения жизней, – Трамп

Президент США также отметил, что после заключения соглашения между Украиной и РФ необходимость в гарантиях безопасности отпадет сама собой.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине гарантии безопасности. Об этом он сообщил во время совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в кулуарах саммита НАТО в Анкаре.

"Мы хотим это сделать, чтобы спасти жизни… Я стараюсь спасать жизни", – заверил Трамп.

В то же время президент отметил, что если Украине и России удастся заключить мирное соглашение, необходимость в предоставлении гарантий безопасности со стороны США отпадет.

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"Если мы придем к решению, то у нас будет соглашение. Тогда гарантии безопасности не понадобятся, закрывать небо не придется", – отметил президент Соединенных Штатов.

Отвечая на вопрос о возможности введения новых санкций против РФ, Трамп заявил, что на российского диктатора Владимира Путина уже "оказывается сильное давление".

Саммит НАТО в Анкаре – другие важные заявления

Президент США Дональд Трамп также заявил, что Соединенные Штаты могут предоставить Украине право на производство систем Patriot. По его словам, американская сторона передаст необходимые технологии и покажет, как организовать этот процесс.

Трамп отметил, что производство таких комплексов является очень сложным, однако выразил уверенность, что украинские специалисты быстро освоят соответствующие технологии.

Кроме того, президент США прокомментировал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и военным объектам в тылу РФ. Он назвал такие атаки эскалацией, но предположил, что именно она может приблизить окончание войны.

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