В Минобороны заверили, что Украина способна производить ракеты для Patriot

"Главное, чтобы процесс начался как можно скорее", – заявил советник министра.

Украина способна наладить производство ракет РАС для зенитных комплексов Patriot по лицензии США. Об этом советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флэш) заявил в своем Telegram.

По словам Флэша, он разбирал ракеты PAC от Patriot после отстрела и видел, из чего и как они собраны.

"И могу с уверенностью сказать, что мы сможем наладить их производство по лицензии США. Лучшая новость. Главное, чтобы процесс начался как можно скорее", – сказал он.

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США могут предоставить Украине право на производство ракет для Patriot

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня президент США Дональд Трамп допустил возможность предоставления украинцам лицензий на производство ракет для систем Patriot. Он добавил, что производство таких ракет – это сложный процесс, но выразил уверенность, что украинцы смогут быстро во всем разобраться.

Павел Нарожный, основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт, считает, что после налаживания производства ракет для Patriot первая ракета может сойти с конвейера через год-полтора.

В то же время эксперт отметил, что для производства этих ракет нам нужны редкоземельные металлы, которые есть только в Китае, и только он их продает. Поэтому с ними придется как-то договариваться.

Кроме того, он подчеркнул, что размещать в Украине завод по производству этих ракет очень рискованно, ведь если россияне узнают его местонахождение, то по нему будет прилетать абсолютно всё.

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