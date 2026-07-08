Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах саммита НАТО в Анкаре заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине гарантии безопасности, чтобы "спасать жизни". И одновременно напомнил, что если Украине и России удастся заключить мирное соглашение, необходимость в предоставлении гарантий безопасности со стороны США отпадет и "закрывать небо не придется".

Кроме того, Трамп также заявил, что Соединенные Штаты могут предоставить Украине право на производство систем Patriot. По его словам, американская сторона передаст украинской необходимые технологии и покажет, как организовать этот процесс.

Дональд Трамп отметил, что производство таких комплексов является очень сложным, однако выразил уверенность, что украинские специалисты быстро освоят соответствующие технологии.

Это заявление важно, поскольку, если Трамп действительно даст Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot, необходимых для противостояния комбинированным российским атакам с неба, то это уже будет настоящая "удочка", а не "рыба".

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Естественно, на строительство самого завода, запуск производства ракет, его масштабирования и так далее потребуется достаточно много времени в условиях продолжающегося террора со стороны России. Но это гораздо лучше в стратегическом отношении, чем вечно стоять в очереди за небольшой партией ракет. Тем более, в условиях глобального дефицита на них и еще большего спроса.

И, безусловно, это будет важным аргументом в переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным по завершению российской агрессии против Украины.

Потому что пока Путин будет считать, что он может как в тире расстреливать военные и гражданские объекты даже в наиболее захищеном системами ПВО и ПРО Киеве, что может убивать гражданских десятками баллистическими ракетами с целью подорвать дух украинцев к сопротивлению, пребывая при этом в иллюзиях о скорой победе, он не остановит эту кровавую бойню.

Так что ждем окончательных результатов переговоров между Трампом и Зеленским.

Максим Яли, кандидат политических наук, академик Академии политических наук Украины