С этим днем связано немало примет, традиций и запретов.

9 июля по новому церковному календарю православные чтят память священномученика Панкратия, который проповедовал христианство на Сицилии и принял мученическую смерть за веру.

В народной традиции день известен как Ягодник или Черничник - наши предки верили, что именно сейчас черника набирает особую силу, а многие приметы помогают узнать, какой будет погода в ближайшие месяцы.

Рассказываем, что можно и чего нельзя делать 9 июля, а также какой сегодня праздник церковный по старому стилю.

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Какой церковный праздник сегодня, 9 июля, в Украине

9 июля в новом православном календаре (22 июля по старому стилю) - день памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.

Будущий святитель родился в Антиохии в эпоху земной жизни Иисуса Христа. В юности он вместе с отцом совершил паломничество в Иерусалим, где их пути пересеклись с апостолом Петром. После того как Панкратий осиротел, он удалился для молитвы и уединенной жизни в Понтийские горы. Спустя некоторое время апостол Петр вновь встретил его и привел к апостолу Павлу, который находился в Киликии.

Впоследствии Панкратия поставили епископом города Тавромений на острове Сицилия. Здесь он возвел храм, проповедовал христианское учение и обращал местных жителей в новую веру. Со временем большинство населения города и его окрестностей приняло христианство.

Святитель принял мученическую смерть: язычники забили его камнями за проповедь Евангелия. В настоящее время мощи святого Панкратия хранятся в Риме.

Верующие обращаются к святому с молитвами о здоровье, семейном благополучии, мире в доме и Божьей помощи в жизненных трудностях.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздникпо старому стилю - 9 июля чтят чтят Тихвинскую икону Божией Матери, которую, по преданию, написал евангелист Лука.

Какой сегодня праздник по народному календарю

В народном календаре праздник называют Ягодником и Черничником - именно к этому времени в лесах созревала черника, которая издавна считается одной из самых целебных ягод.

Чернику ценили не только за вкус, но и за лечебные свойства - ее ели свежей, сушили на зиму, варили варенье, готовили морсы и кисели. Считалось, что ягода помогает при болезнях глаз, желудка, печени, суставов и простуде. По народным поверьям, именно в этот день черника обладает особой силой: чем больше съешь ягод, тем больше здоровья, красоты и удачи прибавится. Поэтому стоит приготовить выпечку или вареники с черникой.

Ранее мы уже рассказывали, как готовить вареники - рецепт с творогом, вишней, клубникой и ленивые вареники.

Также в это время начинали собирать первый урожай огурцов, хотя сегодня из-за более теплого климата они созревают значительно раньше. По поверью, первый огурец нового урожая должен попробовать самый младший в семье - тогда овощей уродится много.

9 июля считается удачным днем для переезда - на новом месте жизнь сложится счастливо и спокойно.

Церковь напоминает, что в этот день, как и всегда, следует избегать ссор, злобы, зависти, жадности, лени, сквернословия и сплетен. Не стоит отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, однако по народным поверьям именно 9 июля деньги в долг лучше не давать - если отказать человеку неудобно, советуют одолжить по возможности завтра.

Согласно народным приметам, в этот день также не стоит начинать новые дела - они могут не принести желаемого результата, и ссориться с родственниками, особенно с родителями - ссора рискует затянуться надолго.

Народные приметы о погоде 9 июля

Природа в этот день может подсказать, какой будет погода в ближайшие недели и даже предстоящая осень и зима:

если черника еще не созрела - жди холодную осень;

лягушки громко квакают - впереди тепло, а если притихли - жди похолодания;

паук плетет паутину возле дома - к хорошей и сухой погоде;

лилии и кувшинки закрылись среди дня - пойдет дождь;

рыба выпрыгивает из воды -тоже к дождю.

По количеству черники также судили о будущей зиме: если ягод много - зима будет холодной.

У кого именины сегодня

Именины 9 июля отмечают Александр, Кирилл, Федор.

Рожденные сегодня отличаются честностью, ответственностью и верностью своему слову. Благодаря развитой интуиции, рассудительности и умению принимать взвешенные решения они нередко добиваются успеха в профессии и легко завоевывают уважение окружающих.

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