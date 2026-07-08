Водительские права в Украине будут выдаваться по новым правилам: что изменится

В Украине вводятся новые сроки действия водительских удостоверений и обязательное регулярное подтверждение состояния здоровья при их замене.

Правительство утвердило изменения в правилах выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

"Особое внимание – водителям, осуществляющим пассажирские и грузовые перевозки, учитывая повышенный уровень ответственности на дорогах. Они будут обменивать водительские удостоверения каждые 5 лет с обязательным прохождением медицинского осмотра", – отметил министр.

По его словам, главная цель этих изменений – постепенно привести украинские правила в соответствие с европейскими стандартами и повысить безопасность дорожного движения.

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Водительские права отныне будут выдаваться на разный срок в зависимости от категории транспортного средства:

15 лет – для водителей мотоциклов и легковых автомобилей (категории А1, А, В, В1, ВЕ);

5 лет – для водителей грузового и пассажирского транспорта (категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).

По словам министра, после возобновления обязательных медицинских осмотров при обмене водительского удостоверения именно регулярное подтверждение (каждые 15 лет) состояния здоровья станет одним из важных элементов допуска к управлению транспортными средствами.

Клименко подчеркнул, что это соответствует европейской практике и будет способствовать повышению безопасности на дорогах.

Кроме того, министр добавил, что выданные ранее бессрочные водительские удостоверения остаются действительными до даты, указанной в документе. При обмене водительского удостоверения (каждые 5 или 15 лет) повторно сдавать экзамены не требуется, если иное не предусмотрено законодательством.

Изменения для водителей – последние новости

Как писал УНИАН, в Украине планировали изменить правила в сфере дорожного законодательства. Предусматривалось введение обновленной системы категорий водительских прав, а также пересмотр возрастных условий их получения.

Ранее, в апреле, стало известно о предложении обновить правила сдачи экзаменов для водителей. Проект приказа МВД должен был упростить процедуру получения водительских удостоверений для иностранцев и усилить контроль за идентификацией будущих водителей.

Ранее сообщалось, что до конца 2027 года Украина обязана перед ЕС ввести обязательный техосмотр для всех транспортных средств.

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