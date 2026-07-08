Их нужно дожать: Федоренко назвал год, когда может закончиться война

Россиян нужно довести до того, чтобы они сами "кончат Путина", и после этого добиться мира станет проще.

Украине предстоит пережить очень сложную зиму, которая будет гораздо тяжелее, чем в прошлом году. Об этом в интервью "Телеграфу" сказал Юрий Федоренко, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес".

Отвечая на вопрос, наступает ли сейчас переломный момент в войне, чтобы осенью оказать жесткое давление на Россию и заставить ее хотя бы прекратить огонь, он отметил, что в ударах по России "сейчас всё выглядит так, что мы посеяли зерно, и из этого зерна сейчас только пророс росток и показался на поверхности почвы".

"Именно на такой стадии сейчас находится интенсивность нанесения ударов по территории РФ и временно оккупированным территориям. Для того, чтобы вырос стебель, такой, каким он должен быть – крепкий, заколосился и созрел, нужно время. Это время технологического прогресса и масштабирования удачных решений", – сказал Федоренко.

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Он отметил, что в дополнение к нашим ударным беспилотникам и крылатым ракетам должна появиться баллистика. "Лишь 16 стран в мире обладают собственной баллистикой. И вот когда баллистические ракеты начнут наносить удары по территории РФ – системно, в сочетании с большим количеством беспилотников и крылатых ракет, – тогда Россия будет вынуждена – никуда не денется – подписать мирный договор", – подчеркнул военнослужащий.

Командир добавил, что Украину не устраивает подписание договора лишь о прекращении огня, ведь через несколько месяцев – и ресурсы восполняются, люди обучаются, мобилизуются, вооружение производится, и затем "всё пойдет по-новому".

"Их нужно дожать до того, чтобы они покончили с Путиным. Списали на него все долги. Им нужно дать такой выход, чтобы они списали на него все, что произошло. Вот до этого момента нужно дожимать", – подчеркнул он.

Украину ждет очень сложная зима

На вопрос, может ли это произойти уже этой осенью, Федоренко заметил, что хотел бы этого, но военный опыт подсказывает, что "нам придется пережить очень сложную зиму".

"Эта зима будет гораздо сложнее, чем в прошлом году. Поэтому нужно очень тщательно готовиться. Но когда мы переживем её, у нас будет в достаточном количестве необходимые ударные средства, чтобы вывести из строя фактически весь потенциал Российской Федерации (как энергетический, так и военно-промышленный), тогда мы сможем приблизиться к тому самому рубежу – подписанию мирного договора", – сказал он.

Так, по мнению командира, если "сойдутся все звезды", если Украина будет держать темп и наращивать удары, то это возможно только во второй половине 2027 года. То есть речь идет не об осени 2026 года, а об осени 2027 года.

Путь к миру в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает видение президента США Дональда Трампа относительно необходимости установления мира в войне России против Украины.

Он, в частности, отметил, что "мы предлагаем нашу военную поддержку Украине, и кроме того, в рамках возможностей PURL мы также будем вносить свой вклад, удовлетворяя потребности Украины".

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