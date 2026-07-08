Дефицит бензина ослабляет политические позиции Путина: анализ BBC

Точно можно сказать, что нехватка бензина перенесла войну ближе к простым россиянам.

Кремль не может обеспечить топливом даже свою столицу, которая поглощает значительное количество ресурсов из регионов. На заправках по-прежнему очереди, но люди в них скорее разочарованы, чем разгневаны. Многие надеются на скорое изменение ситуации, поскольку получится "реорганизовать поставки топлива". Как пишет BBC, все это сделало войну ближе к российскому народу, чем она была до этого.

Авторы пишут, что в обществе широко распространена тревога, но задают вопрос о том, выльется ли она в политическое давление на режим Путина, чтобы вынудить его к реальным мирным переговорам.

"В Киеве на это, безусловно, и надеются стратеги, рассчитывая на то, что рядовые россияне настолько разозлятся, что будут призывать своего лидера положить конец войне", - говорится в статье.

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Отмечается, что Путин и его советники также знают, что "дефицит влияет на общественное мнение". В качестве мер противодействия Россия пытается наладить импорт, субсидирует цены, чтобы смягчить их рост, а также разрешила продавать бензин низкого качества.

Как топливный кризис рушит рейтинг Путина

Издание привело данные нескольких социологических центров, которые анализируют общественное мнение. Так опрос "Левада-центра" показал, что рейтинг одобрения Путина упал примерно до 74%. А число россиян, считающих, что страна движется в правильном направлении, сократилось до 52%.

По данным организации Gallup, россияне настроены более пессимистично относительно состояния своей экономики, чем когда-либо за последние 20 лет: 60% респондентов заявили, что экономические условия ухудшаются.

Государственный Российский центр исследований общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что доверие к Путину упало на 3,4 процентных пункта до 73% за неделю.

Кристофер Уифер, глава региональной консалтинговой компании Macro Advisory, говорит, что топливный кризис может стать "переломным моментом" для экономического роста в России.

Как отреагирует Путин

Вопреки ожиданиям, появляются признаки не готовности к компромиссу, а того, что Путин удваивает усилия. Западные столицы просчитывают, что Россия может предпринять дальше, и как ситуация может обостриться.

Варианты для Путина - больше новостей

Напомним, что вследствие войны российская экономика переориентировалась глубоко на нужды армии в ущерб будущему развитию страны, и этот процесс трудно сменить обратно. При этом перед Путиным, по сути, два варианта - продолжать ли войну и ослабление государства или же попытаться достичь паузы для стабилизации.

При этом окончание войны путем переговоров называют одним из двух оставшихся вариантов. Вторым остается вывод российских войск с территории Украины.

Согласно анализу журнала Forbes, российский диктатор находится в критическом положении. Авторы пишут, что в течение трех лет в России сменится власть. При этом сам Путин может закончить правление как в случае политического переворота и прямой ликвидации, так и показательного судебного процесса. Напоминается также, что неудачные военные кампании дважды заканчивались для России сменой политических режимов - это Первая Мировая война и война СССР в Афганистане.

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