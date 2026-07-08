Не прячьте зонты: 9 июля в Киеве будет дождь

Температура в столице слегка поднимется выше +20°.

В четверг, 9 июля, в Киеве ожидается прохладная и мокрая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до прохладных +13°...+14°, а днем воздух прогреется до +20°...+21°. Ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем.

Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление сильно пониженное, 741-743 мм ртутного столба.

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Погода 9 июля

Во Львове в четверг будет переменная облачность. Ночью +12°, днем +17°, дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +12°, днем +18°, дождь.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +11°, днем +18°, дождь.

В Тернополе 9 июля ночью +11°, днем +18°, переменная облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +11°, днем +18°, дождь.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +12°, днем +17°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем будет +19°, переменная облачность, дождь.

В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью +13°, днем +20°, дождь.

В Виннице завтра будет +12°...+20°, переменная облачность, дождь.

В Житомире в четверг ночью +12°, днем +19°, переменная облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+21°, переменная облачность, дождь.

В Черкассах завтра ночью +16°, днем +23°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +23°, переменная облачность, дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +17°...+18°, дождь, гроза.

В Одессе 9 июля - переменная облачность, температура ночью +20°, днем +25°.

В Херсоне в четверг ночью будет +19°, днем +24°, пасмурно, дождь, гроза.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +18°, днем +24°, дождь.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +22°, пасмурно, дождь с грозой.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +18°, пасмурно, дождь с грозой.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +17°, днем +24°, пасмурно, дождь с грозой.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +21°, пасмурно, дождь с грозой.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, +18°...+22°, дождь с грозой.

В Краматорске завтра будетпеременная облачность, температура ночью +16°, днем +27°, дожди с грозами.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +18°, днем +31°, дожди с грозами.

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