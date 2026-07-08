Не прячьте зонты: 9 июля в Киеве будет дождь

В четверг, 9 июля, в Киеве ожидается прохладная и мокрая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура снизится до прохладных +13°...+14°, а днем воздух прогреется до +20°...+21°. Ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем.
Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление сильно пониженное, 741-743 мм ртутного столба.
Погода 9 июля
Во Львове в четверг будет переменная облачность. Ночью +12°, днем +17°, дождь.
В Луцке будет переменная облачность, ночью +12°, днем +18°, дождь.
В Ровно завтра переменная облачность, ночью +11°, днем +18°, дождь.
В Тернополе 9 июля ночью +11°, днем +18°, переменная облачность, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +11°, днем +18°, дождь.
В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +12°, днем +17°, дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем будет +19°, переменная облачность, дождь.
В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью +13°, днем +20°, дождь.
В Виннице завтра будет +12°...+20°, переменная облачность, дождь.
В Житомире в четверг ночью +12°, днем +19°, переменная облачность, дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+21°, переменная облачность, дождь.
В Черкассах завтра ночью +16°, днем +23°, переменная облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +23°, переменная облачность, дождь.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +17°...+18°, дождь, гроза.
В Одессе 9 июля - переменная облачность, температура ночью +20°, днем +25°.
В Херсоне в четверг ночью будет +19°, днем +24°, пасмурно, дождь, гроза.
В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +18°, днем +24°, дождь.
В Запорожье температура ночью +19°, днем +22°, пасмурно, дождь с грозой.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +18°, пасмурно, дождь с грозой.
В Харькове - пасмурно, температура ночью +17°, днем +24°, пасмурно, дождь с грозой.
В Днепре температура ночью будет +18°, днем +21°, пасмурно, дождь с грозой.
В Симферополе в четверг будет пасмурно, +18°...+22°, дождь с грозой.
В Краматорске завтра будетпеременная облачность, температура ночью +16°, днем +27°, дожди с грозами.
В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +18°, днем +31°, дожди с грозами.