Враг испытывает новый дрон-'невидимку' на оптоволокне, – Флэш

Противник объявляет о серийном выпуске крылатого дрона.

Россияне испытывают новый беспилотник на оптоволокне, который задуман как аналог "Молнии" с дальностью полета 50 километров. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей (Флэш) Бескрестнов в своём Telegram-канале.

"Противник испытывает новый беспилотник крылатого типа на оптоволокне. Анонсируются планы по серийному выпуску аналога "Молнии" с дальностью полета 50 километров", – заявил специалист.

По его словам, так же как и в случае с БПЛА с искусственным интеллектом, основная идея нового дрона заключается в том, чтобы сделать полёты ударных беспилотников с боевой частью до 10 кг невидимыми для украинских систем РЭБ. Кроме того, по замыслу противника, новые беспилотники должны быть неуязвимы для воздействия комплексов радиоэлектронной борьбы.

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В то же время, добавил Флэш, высокое качество изображения позволит управлять этим дроном с помощью крыла на малых высотах, облетая препятствия.

"Малые высоты ухудшают видимость целей на РЛС", – подчеркнул Бескрестнов.

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Как писал УНИАН, ранее советник министра обороны Украины Сергей (Флэш) Бескрестнов предупредил о том, что ВСУ фиксируют российские дроны "Герберы", оснащенные камерами и модемами, однако почему-то "позволяют" себя сбивать. Эксперт предположил, что противник изучает тактику перехватчиков ВСУ, ищет коридоры для своих "Шахедов" или собирает данные для обучения искусственного интеллекта. Отмечалось, что указанные "Герберы" оснащены mesh-модемами, которые позволяют дронам общаться друг с другом, обмениваться разведывательными данными и передавать сигнал оператору в режиме реального времени.

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