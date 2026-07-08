У Зеленского и Путина сложные характеры, - Трамп

Президент США заявил, что за последние недели был достигнут значительный прогресс в деле прекращения войны, но пока еще предстоит посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше.

Президент США Дональд Трамп рассказал, как он оценивает личностные качества президента Украины Владимира Зеленского и инициатора войны Владимира Путина. Как сообщает корреспондент УНИАН, свое мнение Трамп высказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

"Мы урегулировали много войн, и эта война – одна из тех, о которых я думал, что, возможно, она будет самой легкой (для урегулирования – УНИАН). Но у Путина сложный характер. И у этого человека сложный характер (указал на Зеленского – УНИАН). И от этого дело не становится легче. И это требует большой самоотдачи и любви к странам и всему остальному", – подчеркнул Трамп.

При этом, по его мнению, за последние несколько недель был достигнут значительный прогресс.

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"Посмотрим, как всё пойдёт", – отметил Трамп.

Улучшение отношений Трампа и Зеленского

При этом, как отметил Трамп, после напряженной встречи с Зеленским, состоявшейся в феврале 2025 года, у него сложились хорошие отношения с президентом Украины.

"У нас действительно сложились хорошие отношения. Трудно в это поверить, не так ли? Начиная с Овального кабинета и по сей день. Я думаю, что у нас сложились очень хорошие отношения", – подчеркнул Трамп.

В свою очередь, как с улыбкой добавил Зеленский, это ещё не конец.

И Трамп согласился с таким мнением своего украинского коллеги.

"Это будет начало, наверное. Только начало", – заявил Трамп.

При этом, по мнению Трампа, у Украины большое будущее, ведь у нее "такая замечательная земля, такие замечательные богатства и такие замечательные люди".

Вместе с тем президент США вспомнил, как встретился с группой украинцев, которые сейчас живут в Польше.

"Они говорили, что им нравится Польша, но на самом деле они хотят вернуться", – сказал Трамп.

По его словам, многие украинцы хотят вернуться в Украину после окончания войны. "Большой процент вернется", – сказал Трамп.

Трамп считает, что Путин стремится к окончанию войны

Ранее президент США Дональд Трамп во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы война закончилась как можно скорее.

По словам Трампа, об этом ему лично сообщил Путин. Также он заверил, что условия российского диктатора относительно окончания войны меняются.

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