'Мне нужно выезжать...': известный украинский актер объяснил, почему не служит

Олег Загородний заявил, что забронирован и занят тем, что "масштабирует" свое дело.

Украинский актер Олег Загородний заявил, что не служит, так как забронирован и ему "нужно" выезжать за границу, чтобы "масштабировать" и продвигать свое дело - пошив адаптивной одежды для военнослужащих. Свою позицию по мобилизации актер высказал в интервью Алине Доротюк.

"Я забронирован. Я работаю еще параллельно. Я с начала войны где только не работал… Я работал в волонтерской организации, был официально трудоустроен, что мне позволяло выезжать за границу. Сейчас я также работаю, я забронирован. То есть, я веду еще деятельность. Мне это необходимо, чтобы масштабироваться, - заявил он. - Для этого мне нужно выезжать за границу, встречаться с людьми, которые помогают, объяснять, презентовать".

По его словам, в феврале 2022 года он якобы ходил в военкомат и хотел служить добровольцем, но там лишь записали его номер телефона и сказали "жди".

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"Я развернулся и поехал домой", - сказал он.

Как заявил Загородний, когда пограничники узнают, чем он сейчас занимается, ему жмут руку и благодарят, а военные и вовсе "гордятся таким уклонистом", как он.

Напомним, ранее УНИАН писал, как популярный украинский певец Brykulets проговорился, что устроился в школу ради бронирования.

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