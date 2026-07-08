10 увлечений для пожилых людей, которые улучшают здоровье мозга и тела

Оказалось, что для омоложения не нужны дорогие процедуры – достаточно нескольких простых привычек, которые легко вписать в повседневный распорядок.

Ученые определили перечень хобби, которые способны улучшить работу мозга и продлить жизнь даже тем, кто начинает ими заниматься уже в почтенном возрасте, пишет martha stewart.

Согласно данным исследования 2023 года, в котором приняли участие 700 тысяч американских пенсионеров, восемь привычек образа жизни способны продлить жизнь человека на 24 года – даже если начать их применять в 40, 50 или 60 лет.

Речь идет о физической активности, правильном питании, отказе от курения, качественном сне и активной социальной жизни.

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Но это ещё не всё – эксперты назвали и дополнительные занятия, которые стоит включить в распорядок дня.

Ходьба

Раньше считалось, что только интенсивные физические нагрузки продлевают жизнь. Однако исследователи выяснили: обычная ходьба увеличивает объем мозга и повышает нейропластичность – способность мозга адаптироваться и изменяться.

Исследование показало, что пожилые мужчины и женщины, ведущие активный образ жизни, имели более низкий риск смерти по сравнению с теми, кто ведет малоподвижный образ жизни. Наибольшую пользу получили те, кто бегал или играл в ракетные виды спорта, но ходьба заняла второе место. По другим данным, всего 4 000 шагов в день могут стать "магическим числом" для более долгой жизни.

Изучение языка

Пример учительницы из Канады Ольги Котеко, которая в 70 лет занималась легкой атлетикой и побивала мировые рекорды вплоть до своей смерти в 95 лет, вдохновил ученых исследовать ее мозг. МРТ показало, что тракты белого вещества в её мозге были похожи на те, что у женщин на десятки лет моложе.

Изучение новых языков также обладает нейропротекторным эффектом. По словам исследователя Арта Крамера, обучение чему-то новому на протяжении всей жизни защищает мозг – его 103-летняя тётя недавно взялась изучать итальянский.

Квилтинг, фотография и обучение

Исследование среди взрослых в возрасте 60–90 лет показало: те, кто изучал квилтинг или цифровую фотографию по 16 часов в неделю в течение трех месяцев, улучшили память и скорость обработки информации по сравнению с теми, кто разгадывал кроссворды.

"Я думаю, люди недооценивают влияние социализации", – отметила директор по исследованиям Дениз С. Парк.

Исследователи советуют заниматься любым новым делом – от курсов в местных центрах для взрослых до освоения нового пульта дистанционного управления. Главное – ставить перед собой цели, ведь без них мозг быстро теряет стимул.

Жонглирование, танцы и видеоигры

Обзор 11 исследований показал, что жонглирование повышает нейропластичность и не требует специального оборудования или инструктора.

Танцы также замедляют старение мозга – одно исследование связало их с положительными изменениями в гиппокампе, схожими с эффектом от тренировок на выносливость. При этом танцы дополнительно улучшали равновесие, чего не давали обычные тренировки.

Даже видеоигры могут быть полезны. Взрослые в возрасте 60–80 лет, игравшие в Angry Birds или Super Mario 3D World на Nintendo Wii U, продемонстрировали улучшение памяти уже через четыре недели игры – эффект сохранялся ещё месяц после завершения эксперимента.

Медитация и сочетание всего сразу

Стресс вредит мозгу, поэтому исследователи рекомендуют практики осознанности – медитацию, йогу или ведение дневника. Даже общение с домашним животным может улучшить память и повысить уровень энергии.

По словам Лауры Бейкер, возглавляющей масштабное клиническое исследование U.S. Pointer, нет смысла выбирать что-то одно.

"Это физические упражнения плюс диета плюс когнитивная стимуляция плюс социальное взаимодействие", – пояснила она.

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