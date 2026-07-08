'Россия не делает выводов': в Финляндии ответили, кто заставит Путина прекратить войну

Глава МИД Финляндии заявила, что Россия не руководствуется обычной логикой.

Украина в этом году стала гораздо сильнее – не только в военном, но и в финансовом и политическом смысле. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в комментарии "Радио Свобода".

"Мы этому очень рады, ведь в конечном итоге эта война должна завершиться должным образом. А должное завершение означает уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, а также к законному праву украинского народа на собственное будущее как независимого государства", - сказала она журналистам.

Она отметила, что Россия, к сожалению, не руководствуется обычной логикой. По ее словам, Москва не делает выводов из того, что ее финансовые ресурсы иссякают и что войну нужно заканчивать.

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Валтонен считает, что давление на Кремль должно исходить со стороны российского общества. Она подчеркнула, что россияне сейчас все чаще выражают недовольство.

"Они вынуждены стоять в очередях за бензином. Их интернет подвергается всё более жёсткой цензуре. Уровень жизни не улучшается, и перспективы также выглядят совсем не радужными", - заявила министр иностранных дел Финляндии.

Валтонен выразила уверенность, что сейчас подходящее время возобновить переговоры. Однако, по ее словам, они должны начаться с полного прекращения огня и мер по укреплению доверия, таких как обмен всеми военнопленными и возвращение украинских детей.

"Уже после этого можно будет понять, какой именно путь выхода из войны может быть предложен российскому руководству", - добавила она.

Валтонен отметила, что за последние четыре года Россия фактически не добилась значительных территориальных успехов. Она заявила, что Москва также почти полностью исчерпала свои финансовые резервы, накопленные в Фонде национального благосостояния.

Трамп заявил, что Путин хочет закончить войну

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы война закончилась как можно скорее. По его словам, об этом ему сказал лично глава РФ.

Трамп отметил, что часто общается с Путиным о войне. Он добавил, что условия Путина для прекращения войны меняются.

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