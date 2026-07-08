Трамп ответил, есть ли у него дедлайн для завершения российско-украинской войны

По его словам, он считает, что мирное соглашение возможно.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который 53 раза публично обещал положить конец войне в Украине в течение 24 часов после вступления в должность, больше не имеет четкого срока для завершения российско-украинской войны. Об этом глава Белого дома заявил во время совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции на полях саммита НАТО в Анкаре.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистки, Трамп сказал: "Нет, у меня нет срока. Не может быть срока. Многое происходит, но я думаю, что соглашение возможно".

Он привел в пример мирные соглашения с участием Азербайджана, а также договоренности между Демократической Республикой Конго и Руандой и между Индией и Пакистаном.

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"Мы положили этому конец", – сказал он.

Также Трамп подчеркнул, что гарантии безопасности имеют большое значение.

Гарантии безопасности для Украины: заявления Трампа

Как сообщал УНИАН, Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине гарантии безопасности.

В то же время президент отметил, что если Украине и России удастся заключить мирное соглашение, необходимость в предоставлении гарантий безопасности со стороны США отпадет.

Отвечая на вопрос о возможности введения новых санкций против РФ, Трамп заявил, что на российского диктатора Владимира Путина уже "оказывается сильное давление".

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