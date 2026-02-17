Зеленский поручил команде организовать встречу с Путиным, - Axios

По мнению президента, такая встреча – лучший способ достичь прогресса в вопросе территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил своей команде организовать его встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Женеве.

Об этом сообщает Axios. По мнению украинского лидера, лучший способ достичь прорыва в вопросе территорий – это встретиться с Путиным лицом к лицу.

Отмечается, что Зеленский готов обсудить вопрос вывода войск, но призвал Москву отвести свои войска на равнозначное расстояние и отверг претензии России на суверенитет над этой зоной.

Президент также прокомментировал вопрос проведения выборов в Украине. Он предположил, что они могут состояться во время неустойчивого перемирия. Зеленский допускает выдвижение своей кандидатуры.

"Это будет зависеть от народа. Посмотрим, чего он захочет", – пояснил глава государства.

По его словам, сейчас Россия соглашается только на однодневное перемирие, чтобы Украина могла организовать и провести голосование. Позицию Москвы президент считает абсурдной. По его мнению, это может быть признаком того, что в России не готовы к настоящему миру.

